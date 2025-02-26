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228連假天氣溫暖舒適 3/4鋒面通過又轉涼

2025/2/26 18:17（2/26 18:37 更新）
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圖為遊客在中正紀念堂前拍照留念。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北26日電）交通部中央氣象署今天表示，228連假天氣早晚偏涼，白天溫暖舒適，各地大多為多雲到晴，預計持續到3月3日，之後鋒面接近，降雨增加，3月4日明顯轉涼。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天天氣和今天類似，華南雲系東移，各地雲量較多，中部以北及東半部有零星短暫雨。

張承傳指出，228連假3天，白天溫暖舒適，早晚偏涼，各地大多為多雲到晴，高溫西半部可以達到攝氏26度至28度，南部29度，東半部也有25度到26度。

好天氣持續到3月3日，張承傳表示，3月3日鋒面接近，降雨增加，但白天高溫仍比較高，南部甚至可以達到30度高溫，北部、中部也有28度到29度。

張承傳指出，3月4日鋒面通過，溫度下降，天氣明顯轉涼，北部高溫20度上下，中部也只有21度到22度，南部25度。

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張承傳說，3月5日東北季風加上華南雲雨區東移，低溫下探14度到15度，後續冷空氣強度是否有機會達到冷氣團等級，則要再觀察。

另外，張承傳提醒，3月3日前，中部以北及金門、馬祖整天不定時都要留意有濃霧發生。（編輯：管中維）1140226

228連假天氣。（圖取自氣象署臉書facebook.com）
228連假天氣。（圖取自氣象署臉書facebook.com）
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