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新北市區區有YouBike 3月起恢復前30分鐘免費

2025/2/26 12:46（2/26 13:11 更新）
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新北市政府26日舉行「新北區區有YouBike 減碳一騎行」記者會，新北市副市長陳純敬（右2）、交通局長鍾鳴時（前左）等人出席。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月26日
新北市政府26日舉行「新北區區有YouBike 減碳一騎行」記者會，新北市副市長陳純敬（右2）、交通局長鍾鳴時（前左）等人出席。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月26日
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（中央社記者趙敏雅新北26日電）新北市府今天宣布，YouBike2.0公共自行車系統3月1日起恢復前30分鐘免費。交通局說，YouBike租賃站進駐貢寮區及烏來原鄉，達到29個行政區皆有YouBike。

新北市政府上午舉行「新北區區有YouBike 減碳一騎行」記者會，新北市副市長陳純敬說，為加速邁向2050零碳城市目標，訂定新北市氣候變遷因應行動自治條例草案，其中推動綠色運輸運具部分，達成區區有YouBike。

新北市府表示，交通局整合烏來原鄉文化與貢寮區觀光資源，並響應2025雙北世界壯年運動會，不僅在貢寮區公所、澳底公園、龍門運動公園及烏來老街啟用YouBike租賃站，也重新啟動YouBike2.0前30分鐘免費。

新北市政府交通局長鍾鳴時說，配合啟用山區濱海YouBike站，已投放YouBike2.0E電動輔助自行車970輛，提前達成全市2100輛YouBike2.0E目標，其中，青春山海線八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等8行政區共建置127處YouBike站。同時，持續在雙北世界壯年運動會於新北市各比賽場館周邊增設YouBike站，方便民眾租借騎乘。

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交通局簡任技正吳政諺說，新北市YouBike2.0從3月1日起實施前30分鐘免費，將同時取消YouBike雙向轉乘公車、捷運優惠措施，避免重覆優惠；原同站還車後5分鐘可再次續借車輛時間將延長為10分鐘，避免使用者久占車輛，影響其他民眾使用權益。

交通局表示，將配合各項公共建設開發及大眾運輸系統規劃，持續建置YouBike租賃站，預計今年達1500站、117年達1800站。（編輯：李錫璋）1140226

#YouBike
#交通局
#新北市
#貢寮區
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