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台灣隊挺進2026經典賽 4大超商限時優惠同歡

2025/2/26 11:07（2/26 11:10 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊（圖）25日晚間以6比3擊敗西班牙隊，確定前進2026年經典賽正賽，奪勝瞬間台灣球員開心衝入場中。中央社 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊（圖）25日晚間以6比3擊敗西班牙隊，確定前進2026年經典賽正賽，奪勝瞬間台灣球員開心衝入場中。中央社 114年2月25日
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（中央社記者曾智怡台北26日電）台灣隊昨天以6比3擊敗西班牙，挺進2026世界棒球經典賽，4大超商今天祭出多項限時優惠與全民同歡，指定咖啡、能量飲料、熱狗、茶飲、麵包等皆享買1送1或折扣優惠。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）昨天來到最終殊死戰，台灣隊攻勢串聯、執行戰術奏效，加上火球男莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊等人登板壓制，終場以6比3搶勝，前進明年經典賽。

統一超商今天至28日推出 「勝利加碼優惠」，包含CITY CAFE大杯拿鐵3杯100元、CITY CAFE大杯美式4杯100元；舒跑Energy能量飲料、UCC無糖咖啡185g、Energy Time機能凍飲、DyDo日式拿鐵咖啡可享同品項買2送2等。

另外，今明2天OPENPOINT APP「行動隨時取」也推出珍珠焙火烏龍奶茶買2送2、大杯精品馥芮白買2送2。

全家便利商店今天上午10時至明天也祭出APP「隨買跨店取」歡慶晉級優惠，Let’s Café特濃美式（大杯）、單品美式（中杯）可享同品項買2送2；FamiCollection氣泡水、檸檬氣泡水可享同品項買1送1；熱狗35元系列買1送1等。活動品項限購組數、兌換期限請依實際購買畫面為主。

由於APP搶購踴躍，有民眾表示多花了幾分鐘才成功結帳，推估是因一下子湧入搶購人潮、流量瞬間太大所致。

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萊爾富推出麵包系列與Hi café特大杯系列指定飲品（不同價者以2件5折計算）享限時任選買1送1。Hi café 特大杯系列指定飲品包括冰熱美式、冰熱拿鐵咖啡、冰泰式奶茶、冰黑糖珍珠奶茶、冰波霸黑糖奶茶、冰紅茶拿鐵、冰茶系列等。

OKmart門市今天一日限定推出OKCAFE大杯極淬莊園美式、拿鐵可享同品項買2送2。即日起至3月5日另推出「勁辣雞腿堡（升級版）」 應援價59元、「濃倍起司香雞蛋堡」應援價59元、「芝士米披薩捲」系列應援價79元。（編輯：潘羿菁）1140226

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