2026世界棒球經典賽分組出爐 台灣隊須從資格賽打起

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（中央社紐約21日綜合外電報導）根據美國職棒大聯盟MLB官網，2026世界棒球經典賽賽程、場地及分組名單今天公布。台灣隊由於上屆經典賽未晉級，必須從資格賽打起。

根據MLB及世界棒壘球總會（WBSC）官網，2026世界棒球經典賽（WBC）賽事將分別在美國休士頓和邁阿密、日本東京以及波多黎各聖胡安（San Juan）舉行。

這屆經典賽將有20支球隊參賽，包括2023世界棒球經典賽前16名，以及4支資格賽出線隊伍，共有A、B、C、D四組。

A組為波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬、1支資格賽晉級隊伍，比賽地點為波多黎各聖胡安；B組則有美國、墨西哥、義大利、英國、11支資格賽晉級隊伍，地點為休士頓。

C組有日本、澳洲、韓國、捷克、1支資格賽晉級隊伍，比賽地點是東京；D組則有委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列、1支資格賽晉級隊伍，比賽地點在邁阿密。

根據MLB官網，資格賽預定於2025年2月及3月舉行，參賽球隊及地點等相關細節，將在未來幾個月內公布。（譯者：陳正健）1130822