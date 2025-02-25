莊陳仲敖經典賽資格賽高張力有收穫 返美投入大聯盟春訓
2025/2/25 23:44（2/25 23:58 更新）
（中央社記者謝靜雯台北25日電）旅美投手莊陳仲敖今天在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）對西班牙隊先發，投3局失2分勝投；抓到首個出局數就放掉緊張感的莊陳仲敖說，WBCQ經驗幫助大，接下來將投入大聯盟春訓。
隸屬奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics）體系的莊陳仲敖今年受邀美國職業棒球大聯盟（MLB）春訓，但為打WBCQ先回台灣，晚間在台北大巨蛋與西班牙隊的決勝戰登板先發，投3局被敲4支安打，投出1次三振，失掉2分責失分，台灣隊以6比3獲勝，莊陳仲敖為勝投。
莊陳仲敖表示，首度遇到這麼大的場面，登板熱身時有點緊張，但上場第一個出局數抓到後就沒緊張感了。狀態雖還沒調整到最好，且母球團有投球限制，但還是努力想完成教練團賦予任務。控球和球速發揮不是最好，感謝隊友幫忙打回分數。
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比賽首局發生西班牙隊教練團抗議莊陳仲敖身體監測手環插曲，莊陳仲敖表示，在美國時會戴著投球，觀察前幾場比賽有投手也配戴，一開始沒拿下來，對方教練覺得有影響就取下、沒受太大影響。
預計明天回美國投入MLB春訓的莊陳仲敖表示，球團持續關注他在台灣的訓練、WBCQ出賽狀況，而WBCQ大場面、高張力對返美新賽季相信會有很大幫助，接下來可能會投入MLB春訓熱身賽，就看球團怎麼安排。（編輯：李明宗）1140225
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