張育成WBCQ場場敲安好表現 直言打國家隊很享受

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）張育成上屆經典賽打出好表現，此次資格賽首戰就開轟，場場敲安、賽會打擊率3成89，他透露12強賽後就開始準備，很享受打國家隊，也感謝陣中年輕球員一同承受壓力專注搶下門票。

張育成本屆世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）維持好表現，首戰對西班牙比賽就開轟，25日再碰上西班牙，也有單場5打數2安1打點好表現，4場比賽、場場敲安，賽會打擊率高達3成89。

張育成賽後受訪笑喊：「耶！我們贏了、很開心。」他也提到，每次打國家隊都是享受，可以在主場、有這麼多球迷進場加油，無論在守備、打擊，都交託給信仰，享受每個時刻，專注每一球，沒有給自己過多的壓力。

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張育成直言，沒有打世界12強棒球賽後就開始準備資格賽，知道資格賽很重要，感謝隊友、團隊和所有後勤人員，大家團結一心面對比賽。

此次代表隊陣中年輕球員多，張育成表示，前3場表現台灣隊戰績不如預期，很多首次打這麼大比賽的年輕人多少會有壓力，但很開心大家一起承受壓力、專注比賽，終於拿下2026年經典賽的門票。（編輯：龍柏安）1140226