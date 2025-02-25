未滿2歲女嬰流感併發腦炎逝 增購公費疫苗剩2萬多劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北25日電）疾管署今天表示，16至22日類流感門急診就診約13.7萬人次，疫情呈下降趨勢；且18至24日新增83例重症病例、23例死亡，其中有中部未滿2歲女嬰併發急性壞死性腦炎亡。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，今年2月16至22日類流感門急診就診約13萬7000餘人次，近期呈下降趨勢，惟仍為近10個流感季同期次高。實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，且以A型H1N1為多。

郭宏偉說明，國內處流感流行期，且近期流感併發重症病例數仍多，2月18至24日新增83例重症病例，23例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

死亡個案部分，疾管署防疫醫師林詠青說明，其中有本流感季年紀最小個案，為中部未滿2歲女嬰，無先天性疾病，去年接種過本季流感疫苗；2月中旬出現發燒、咳嗽、流鼻水、活動力及食慾下降等症狀，就醫確認感染A型流感，開立口服抗病毒藥物治療。但隔天女嬰高燒42度，且有呼吸喘、意識狀態改變症狀。

林詠青說明，個案到急診就醫，照X光發現雙側肺部浸潤，給予流感抗病毒藥物治療，但又發生持續痙攣、低血氧、低血壓，及沒有自主呼吸等情形，醫師研判感染併發急性壞死性腦病變，收至加護病房，但仍沒有改善，於入院第4天過世。主要死因為流感併發腦炎、敗血性休克，導致多重器官衰竭致死。

疾管署發言人曾淑慧說明，類流感門急診就診人次較前週下降約9%，但仍在流行期，須注意重症風險。

透過 Google News 追蹤中央社

增購10萬劑疫苗部分，提供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專3年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類流感高風險對象接種。

曾淑慧表示，20日開放接種起，近日每天接種近萬劑，到昨天為止已經接7萬多劑，只剩下2萬多劑，且很多衛生局的疫苗已被預約完畢，呼籲高風險民眾盡速接種。（編輯：李亨山）1140225

（疾管署提供）