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類流感腹瀉就診人次降仍創5年新高 增購流感疫苗20日起供11類人接種

2025/2/18 15:39（2/18 16:07 更新）
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台北市松山區一間診所掛有流感疫苗接種宣導布條。（中央社檔案照片）
台北市松山區一間診所掛有流感疫苗接種宣導布條。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北18日電）疾管署今天表示，上週類流感及腹瀉門急診就診人次分別約14.8萬及28.5萬，較前1週下降，但仍都是5年同期新高。增購流感疫苗20日先供11類人接種，屆時將暫停全民接種。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳在例行疫報表示，2月9日至15日類流感門急診就診約14萬8000餘人次，較前1週下降，但仍為近5個流感季最高，以近10年來看，僅次於2016年同期。

李佳琳指出，近期流感併發重症病例數仍多，11日至17日新增122例重症病例、21例死亡，新增病例及死亡個案均以感染A型H1N1為多。本流感季自去年10月1日起截至今年2月17日累計917例重症病例，重症及死亡均為近10年同期次高，但均為近5年同期最高。

疾管署發言人曾淑慧表示，前週健保急門診類流感就診人次達18萬，為本季最高峰，上週則已下降約18%。目前國內流感疫情呈現下降趨勢，但仍在流行期，預期要到3月中旬到下旬，才會脫離流行。

對於行政院指示增購10萬劑公費流感疫苗，曾淑慧表示，已配送各縣市，截至18日統計，全國20日起將共有2280家合約院所（含233家醫院、1749家診所、298家衛生所）提供接種服務。

曾淑慧指出，原公費流感疫苗尚餘數千劑，為利於第一線醫療院所人員接種作業，也將自20日起暫停提供擴大全民接種，僅提供65歲以上等11類高風險民眾接種，並會持續監測接種狀況，若打氣不如預期，考慮再開放第2階段或全民接種。

（疾管署提供）
（疾管署提供）

腹瀉方面，李佳琳說明，國內9日至15日腹瀉門急診就診28萬5442人次，較前1週30萬6567人次下降6.9%，仍為近5年同期最高。

李佳琳表示，全國近4週共接獲390起腹瀉群聚通報案件，也為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計214起，以檢出諾羅病毒

諾羅病毒小百科

  • 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒
  • 症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒
  • 感染途徑：
    -食入被病毒污染的食物或水
    -接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染
    -與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫
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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情部分，疾管署說明，國內11日至17日新增12例新冠併發重症本土病例，較前1週9例略增；死亡新增3例。

曾淑慧表示，目前國內主要流行XEC變異株，其次為KP.3.1.1變異株，現行JN.1疫苗針對這兩種變異株皆可以提供保護效果，228連假將至，提醒民眾盡快接種。（編輯：管中維）1140218

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#類流感
（疾管署提供）
（疾管署提供）
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