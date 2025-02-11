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流感季最小死亡個案 未滿10歲童未打疫苗 併發壞死性腦病變
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女嬰染腸病毒併腦炎 疾管署提醒開學注意傳播風險

2025/2/11 16:51（2/11 17:01 更新）
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衛福部疾管署11日公布今年首例腸病毒重症個案，南部1個月大早產女嬰感染伊科病毒11型併發敗血症與腦炎。疫情中心主任郭宏偉（圖）提醒，本週各級學校開學，學童間密切互動將增加疫情傳播風險，須持續提高警覺。中央社記者曾以寧攝 114年2月11日
衛福部疾管署11日公布今年首例腸病毒重症個案，南部1個月大早產女嬰感染伊科病毒11型併發敗血症與腦炎。疫情中心主任郭宏偉（圖）提醒，本週各級學校開學，學童間密切互動將增加疫情傳播風險，須持續提高警覺。中央社記者曾以寧攝 114年2月11日
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（中央社記者曾以寧台北11日電）疾管署今天公布今年首例腸病毒重症個案，南部1個月大早產女嬰出現呼吸急促、心跳變慢，感染伊科病毒11型併發敗血症與腦炎。各級學校開學，疾管署提醒注意傳播風險。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青在例行疫報說明，1名南部1個月大女嬰，有早產情況，1月31日出現嗜睡、活動力下降、餵食困難，3到4天後又出現呼吸急促、血氧偏低、心跳過慢，到急診就醫後，於腦脊髓液等檢體驗出腸病毒，懷疑併發新生兒敗血症與腦炎，收加護病房治療。

林詠青指出，個案經檢驗確認為感染腸病毒伊科病毒11型，經治療後，症狀逐漸改善。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，監測資料顯示，今年累計至目前，共有1例腸病毒感染併發重症確定病例，與2021年至2024年同期病例數（介於0至1例）相當；另2021年至2024年累計重症病例分別為0、3、11、12例，其中個案感染年齡未滿1歲幼童分別為0、1、4、8例，呼籲民眾留意幼童腸病毒重症前兆病徵。

郭宏偉指出，近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A2型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。本週各級學校開學，學童間密切互動將增加疫情傳播風險，須持續提高警覺並監測疫情變化。

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新生兒感染腸病毒，林詠青說明，症狀會與年紀較大孩童不太一樣，主要為發燒、活動力及食慾下降，也可能引起紅疹、腹瀉或嘔吐，嚴重恐併發凝血功能異常、心肌炎、腦炎或新生兒敗血症；新生兒較易發生感染的型別為是克沙奇B型或伊科病毒，也與大小孩不太一樣。

疾管署提醒，腸病毒感染全年皆有可能發生，且在家庭及人口密集機構更容易傳播。5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應注意重症前兆病徵，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等病徵，應儘速就醫。（編輯：管中維）1140211

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