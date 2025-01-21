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腸病毒疫情下降脫離近10年最長流行期 上週增2例重症
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腸病毒疫情下降脫離近10年最長流行期 上週增2例重症

2025/1/21 18:10（1/21 18:33 更新）
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疾管署提醒，預防腸病毒最好方法之一是養成正確洗手習慣。（中央社檔案照片）
疾管署提醒，預防腸病毒最好方法之一是養成正確洗手習慣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北21日電）疾管署今天表示，腸病毒12至18日門急診就診計9673人次，疫情呈下降趨勢，且脫離流行期，結束近10年最長流行期；不過，新增2例併發重症，為北部2歲男童及未滿1個月男嬰。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，國內12日至18日腸病毒

腸病毒小百科

  • 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上
  • 除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高
  • 傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染
  • 典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症

資料來源：衛福部疾管署

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門急診就診計9673人次，較前一週1萬2523人次下降22.8%，疫情呈下降趨勢且低於流行閾值1萬1000人次，正式脫離流行期。

腸病毒疫情多是從3月底到4月初進入流行，5月底6月初為疫情高峰，放暑假後下降，並在9月開學後又有1小波，並於秋冬病毒活動下降後逐漸脫離流行；但今年反常自去年4月下旬進入流行期後持續至今。疾管署發言人曾淑慧表示，這是近10年來延續最長的1次流行期。

新增2例重症部分，防疫醫師林詠青說明，其中1例為北部未滿1個月大男新生兒，去年底出生約1週出現症狀，因呼吸窘迫、低血氧收治嬰兒病房，後又因發燒、呼吸急促、血氧偏低，轉往加護病房治療。

林詠青說明，醫師於其腦脊髓液檢驗出腸病毒，確診伊科病毒第2型，且出現血小板偏低等狀況，診斷為腸病毒併發腦膜炎及休克，治療後症狀改善，目前已轉回一般病房，持續住院觀察當中。

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另名個案為2歲男童，林詠青說明，個案沒有潛在疾病，因發高燒、吞嚥困難就醫，急診診斷為急性中耳炎，收治住院，期間又出現雙腳無力、行走困難情形；經檢驗確定感染腸病毒D68型，確診為腸病毒併發急性肢體無力重症，住院約10天後已順利出院。

疾管署指出，國內腸病毒疫情雖持續下降，但農曆春節將至，親友團聚、人群交流移動頻繁，腸病毒傳播機會增加，無論成人、小孩皆有感染風險，提醒民眾應保持警覺，落實肥皂勤洗手及環境清消；嬰幼兒如經醫師診斷為感染腸病毒時，應避免與其他嬰幼兒接觸，並留意其健康狀況，一旦出現重症前兆病徵儘速送醫。（編輯：陳政偉）1140121

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