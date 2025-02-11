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高市出現首例腸病毒重症 1個月大女嬰已出院

2025/2/11 14:33（2/11 15:11 更新）
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高雄市11日出現全國首例腸病毒重症，個案為1個月大早產女嬰，衛生局提醒，若發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、心跳加速等症狀，請儘速就醫。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月11日
高雄市11日出現全國首例腸病毒重症，個案為1個月大早產女嬰，衛生局提醒，若發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、心跳加速等症狀，請儘速就醫。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月11日
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（中央社記者林巧璉高雄11日電）高雄市出現全國首例腸病毒重症，個案為1個月大早產女嬰，2月初陸續出現低體溫、呼吸急促，確診感染腸病毒「伊科病毒11型」重症；經治療已出院返家。

高雄市衛生局表示，今天公布1例腸病毒感染併發重症確定病例，女嬰1月31日開始出現精神不佳、餵食困難等情形，2月3日有低體溫情形，4日因呼吸急促由家屬帶至醫院就醫，5日醫院採集腦脊髓液檢出腸病毒陽性，11日由疾病管制署綜合研判為感染腸病毒「伊科病毒11型」重症確診個案。

衛生局提醒，腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家中嬰幼兒若經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染機會。

家長一旦發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速等重症症狀，儘速至高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立小港醫院等6家責任醫院治療。

依衛生福利部疾病管制署腸病毒疫情監測資料，第6週全國腸病毒健保門急診就診人次累計4627人（預警值:1萬1000人），高雄市腸病毒健保門急診就診人次461人（預警值:1200人），都低於流行預警值。今年全國腸病毒併發重症確定病例12例（其中1例為伊科病毒11型）、高雄市1例（克沙奇A10型），皆無死亡病例。

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衛生局強調，腸病毒感染全年都有可能發生，由於成人感染後通常症狀較輕微，容易因疏於防護將病毒傳播給免疫系統尚未發展成熟嬰幼兒，家長及托育機構隨時保持警覺，留意嬰幼兒健康狀況，落實個人及幼童手部衛生與環境清消。

衛生局提醒，酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，最有效預防方法為正確勤洗手、使用漂白水進行環境清潔，並維持良好衛生習慣。大人出外返家後先更衣再抱小孩、餵食嬰幼兒前以肥皂正確洗手，並時常清洗及消毒嬰幼兒常接觸物品及玩具。（編輯：孫承武）1140211

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