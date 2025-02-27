114年首例腸病毒死亡 未滿月嬰染伊科病毒發病1週逝

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（中央社記者曾以寧台北27日電）疾管署今天公布今年首例腸病毒死亡個案，為北部未滿1個月新生女嬰，病程發展快速，發病約1週就因多重器官衰竭及新生兒敗血症死亡，確認為伊科病毒11型感染併發重症。

衛生福利部疾病管制署今天公布國內今年首例腸病毒感染併發重症死亡病例，為北部未滿1個月新生女嬰，16日因有輕度呼吸急促及活動力降低情形，收住新生兒病房，19日出現發燒、呼吸困難及發紺症狀，20日轉入新生兒加護病房，23日因多重器官衰竭及新生兒敗血症死亡。

疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，經檢驗審查確認為伊科病毒11型感染併發重症，不過詳細感染源仍須進一步調查。

馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任彭純芝指出，新生兒在出生14天內，身體沒有抗體，因此若感染腸病毒，病程發展可能非常猛爆，器官功能惡化很快，恐造成心肌炎、敗血性休克、肝炎、腦膜炎等併發重症，也可能是複合性併發重症。

彭純芝提醒，伊科病毒11型是新生兒感染腸病毒常見型別之一，然而新生兒症狀不典型，不太會出現手足口病，僅會以發燒、食慾下降表現；因新生兒感染源常見母體垂直感染，若孕產婦在生產前2週有身體不適，或有接觸可能感染源，務必盡早告知醫師。

疾管署提醒，準媽媽懷孕期間應注意手部及呼吸道衛生，產前14天至分娩後如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師；家中成人或幼兒等接觸者應落實以肥皂勤洗手，如有身體不適，應避免接觸新生兒，以降低病毒傳播風險。

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疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情處低點波動，惟持續有重症病例通報，往年疫情於開學後3到4月逐漸上升，將密切監測疫情變化。今年累計2例腸病毒感染併發重症病例（含1例死亡），均感染伊科病毒11型，病例數與2021年至2024年同期相當，提醒民眾留意幼童腸病毒重症前兆病徵。

病毒型別部分，疾管署指出，近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A2型，社區中仍具伊科病毒等其他腸病毒型別活動。（編輯：張雅淨）1140227