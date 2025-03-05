兒童殺手腸病毒71型捲土重來？醫：隨時可能爆發
（中央社記者陳婕翎台北5日電）醫界人士示警兒童殺手腸病毒71型恐捲土重來，COVID-19疫情打亂腸病毒流行週期，導致台灣逾10年未流行腸病毒71型，隨時可能爆發大流行，鼓勵家長帶著孩子接種疫苗獲得保護力。
腸病毒71型小百科
腸病毒71型
腸病毒71型感染多以手足口病表現，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。
相較於腸病毒其他型別，腸病毒71型感染較易侵犯中樞神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症均於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右，5歲以下的幼兒為重症的高危險群。
重症前兆病徵：
1. 嗜睡、意識改變、活力不佳
2. 持續嘔吐
3. 手腳無力
4. 肌躍型抽搐：全身肢體突發式顫抖，類似受到驚嚇的動作，睡覺時發作特別頻繁，這種動作於正常兒童時偶而可見，但若發作次數頻繁，或白天清醒時也會出現則為異常。
5. 無明顯誘發因素時（如哭鬧、發燒）出現呼吸急促或心跳加快。
資料來源：衛福部疾管署
黃高彬說，當年太多孩子失去生病，從鬼門關搶救回來重症兒童可能行動不方便、智力受損，多數都是5歲以下兒童。此後腸病毒71型疫情大約以每3至4年為爆發流行週期，與學齡前幼童世代有關，當沒有抗體的孩子累積到一定程度，腸病毒71型便會在社區引發大流行。
黃高彬提到，原本預期2019年至2020年再度爆發腸病毒71型疫情，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫措施影響，戴口罩、社交距離等改變台灣腸病毒疫情流行趨勢。隨著口罩令解除，孩子人際互動增加，加上免疫負債問題，腸病毒疫情仍在持續攀升。
腸病毒71型自2012年後就沒有出現大規模流行疫情，黃高彬表示，腸病毒有非常多病毒型別，感染過才有抗體，台灣社區多年未見腸病毒71型蹤跡，上一波流行期間的孩子已經長大，如今重症、死亡高風險族群的5歲以下孩子幾乎都沒有抗體，「這非常危險，隨時可能大爆發。」
黃高彬說，免疫負債問題恐怕會持續到今年底，今年腸病毒案例多於去年是可以預期的。腸病毒共有超過百型的病毒，根據實驗室監測顯示，去年秋冬腸病毒社區主要流行克沙奇病毒，不排除今年春天由其他病毒型主導，尤其擔心近年較少見的腸病毒71型可能會突然來襲。
台灣與腸病毒的戰役未停，黃高彬提醒，近年腸病毒71型盛行率較低，許多家長逐漸忽視威脅，但腸病毒71型重症率和死亡率仍相當高，疫情往往悄然發生，即使社區內僅有零星病例，一旦感染引發重症風險恐難以承擔，少子化已成國安問題，呼籲家長在流行季前帶孩子施打疫苗。
台灣有2款腸病毒71型疫苗，均獲食藥署核准，安特羅疫苗保護力達99.21%，高端疫苗逾96.8%。黃高彬表示，沒有任何疫苗能百分之百預防感染，現階段皆屬於自費疫苗，理想情況下，未來可視需求成為公費疫苗，以利提升民眾對此疫苗重要性的認識，讓疫苗接種更為普及。
疾管署發言人曾淑慧說，腸病毒71型疫苗經傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論，建議具接種需求者，經醫師評估自費接種。醫藥品查驗中心將腸病毒71型疫苗納入今年度新興醫療科技與衛生福利政策效益評估研究計畫項目之一，針對該疫苗進行更完整效益評估研究。（編輯：陳政偉）1140305
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