今年第2例染腸病毒伊科11型亡 未滿月男嬰併肝炎敗血症

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（中央社記者曾以寧台北25日電）衛生福利部疾病管制署今天公布今年第2例腸病毒重症死亡病例，與首例同為感染伊科病毒，為北部未滿1個月新生男嬰，3月中旬陸續出現肝炎及敗血症狀況，發病約1週不幸死亡。

疾管署防疫醫師林詠青在例行疫報說明，個案為北部未滿1個月早產男嬰，出生後因呼吸窘迫住院，於2月中旬收住兒童加護病房；但在3週大時，又出現低血氧、發炎指數、肝指數上升等敗血症徵候，醫院給予抗生素治療，後續又發生血小板低下狀況。

林詠青說明，個案經檢驗發現感染 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 ，診斷為腸病毒感染併發重症，並經分型檢驗確定為感染 伊科病毒 伊科病毒小百科 伊科病毒（Echovirus）共30型（1至33型，8、10及28型除外），與小兒麻痺病毒、克沙奇病毒等共同被分類為腸病毒。 伊科病毒及克沙奇B型病毒常經由分娩過程、產後的母嬰接觸等途徑傳染，新生兒感染後會以發燒、活力不佳、食慾降低、心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等敗血症徵候表現。 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 11型；後續住院期間又出現低血氧、低血壓、腎臟及心臟功能惡化、凝血功能異常，因敗血性休克與多重器官衰竭，在發病後約1週過世。

疫調結果，林詠青指出，個案不論家庭接觸者，或是同病房新生兒及醫護人員，都沒有疑似症狀，詳細感染原待釐清。

新生兒感染腸病毒傳染途徑、常見症狀及預防方法。（疾管署提供）

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疫情中心主任郭宏偉說明，疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情處低點波動，上週門急診就診共3878人次，但持續有腸病毒感染併發重症病例通報。另近4週實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型，與其他多型別腸病毒。

疾管署發言人曾淑慧指出，今年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例（含2例死亡），均感染伊科病毒11型，其中2例為出生未滿1個月新生兒，重症病例數略高於2021年至2024年同期（介於0至1例）。2021年至2024年累計重症病例分別為0、3、11、12例，另外，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。（編輯：管中維）1140325