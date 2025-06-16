北市教育局：掌握2校性別事件 持續督導處理

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）台北市教育局今天表示，針對媒體報導北市有2所學校發生校園性別事件，教育局第一時間已掌握案情，追蹤校方依性別平等教育法啟動調查的狀況，對此零容忍，持續督導案件處理。

媒體報導2所小學發生性別事件，其中位在北區學校發生校長企圖壓下老師性騷女童申訴案，校長也被指控性騷擾；南區學校是國小五年級男學童對二年級女學童猥褻。

台北市長蔣萬安接受聯訪時說，平時就要求教育局一定要妥善處理，即刻做相關查處，教育局會對外說明。

台北市教育局長湯志民說，這2案教育局都在第一時間追蹤校方依法啟動調查，北區的案子之前就是在教育局要求下，校方依法重啟調查，教育局也會持續釐清本案有無疏失，並對個案關懷協助。

他說，南區的案子目前經調查確認立案，學校與社會局都已有相關處置作為進行中，教育局也會密切追蹤。

教育局發布新聞進一步說明，北區學校性別案件，學校接獲家長反映後即完成通報，基於尊重家長意願未啟動調查，教育局獲知後已強力要求學校立即邀集外聘委員即刻啟動調查，釐清案件，同時啟動學生安心輔導機制，指派專責輔導老師協助學生。

報導提及校長疑涉校園性別事件部分，教育局說，將由教育局啟動程序，釐清真相。

南區學校性別案件部分，教育局說，經學校調查確認性別事件屬實；學校在今年4月初知悉，已採取措施阻斷雙方接觸，並自4月中旬起安排雙方學生個別輔導，行為人學生已就醫，不參加課後輔導社團活動，在課程學習期間，教師加強關注學生動向。

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教育局說，學校及社會局都已提供被行為人相關輔導措施，教育局會督導學校落實輔導措施。

最後教育局重申，各校師對生疑似性別案件，即便被行為人沒有申請調查，仍須依「性別事件防治準則」規定，由學校性別會議評估事件對學生受教權及校園安全的影響性，決議是否具公益性，以檢舉形式啟動調查，釐清事實並採取必要措施，且調查小組成員全應外聘。（編輯：方沛清）1140616