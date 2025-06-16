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綠指扭曲國安簡報 民眾黨籲勿破壞朝野對話空間

2025/6/16 17:23
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（中央社記者陳俊華台北16日電）總統府規劃18日邀在野黨領袖進行國安簡報，民進黨發言人吳崢今天表示，民眾黨操作成「國是會商」進行政治算計。民眾黨發言人張彤指出，吳崢扭曲在野黨發言來誤導社會大眾，籲民進黨別操弄兩面手法，破壞朝野對話空間。

民眾黨秘書長周榆修上午舉行記者會，說明總統府規劃18日邀在野黨領袖進行國安簡報流程，前30分鐘總統講話將公開，後續國安專報、綜合座談採閉門。民眾黨主席黃國昌則提出「3個不解」，認為形式像聽報告，希望有直接溝通機會，是否出席仍未鬆口。

吳崢則說明，賴總統520演講明確表示，將向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民眾黨先宣稱要全程直播，又在議題上操作為「國是會商」；面對國家當前危機與挑戰，國民黨願釋出誠意，民眾黨卻以政黨利益為優先，進行政治操作圖謀其他算計。

張彤下午透過媒體群組質疑，吳崢誣指黃國昌要求「公開直播國安簡報」，身為發言人卻無法精準掌握訊息，不扭曲就不會發言，「到底要秀下限到什麼程度？」她要問賴總統，吳崢發言是代表總統府還是個人，在朝野仍在溝通「共商國是」時，這番言論是在破壞朝野和諧。

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張彤強調，黃國昌已說過無數次「涉及國安機密不直播」，難道是中文理解能力有問題，吳崢未精準掌握民眾黨發言，卻扭曲在野黨發言來誤導社會大眾，在朝野間製造一道裂痕。

張彤指出，總統府本來就規劃上午9時到9時30分，賴總統講話屬公開過程，吳崢這番顛倒是非的言論，並無真誠坦率交換意見之意，這恐怕又是一場政治算計，呼籲民進黨不要操弄兩面手法，破壞朝野對話空間。（編輯：林克倫、張若瑤）1140616

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