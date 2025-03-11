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日本麻疹個案2至4日曾逛士林寧夏夜市 衛生局籲足跡重疊者健康監測
首頁 / 生活

114年國內第2例漢他 20多歲男疑打掃時感染

2025/3/11 15:01（3/11 15:36 更新）
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衛福部疾管署11日公布國內今年第2例漢他病毒症候群病例，為北部20多歲男性，防疫醫師林詠青（圖）表示，病例2月中旬出現症狀，後續腎功能惡化需緊急洗腎，目前已出院，不排除是工作打掃環境時感染。中央社記者曾以寧攝 114年3月11日
衛福部疾管署11日公布國內今年第2例漢他病毒症候群病例，為北部20多歲男性，防疫醫師林詠青（圖）表示，病例2月中旬出現症狀，後續腎功能惡化需緊急洗腎，目前已出院，不排除是工作打掃環境時感染。中央社記者曾以寧攝 114年3月11日
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（中央社記者曾以寧台北11日電）衛福部疾管署今天公布國內今年第2例漢他病毒症候群病例，為北部20多歲男性2月中旬開始出現症狀，且一度需緊急洗腎，幸經治療已出院，不排除為工作打掃環境時感染。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青說明，個案在2月中旬發生高燒、頭痛、腹瀉、食慾變差，曾至診所就醫，但症狀沒有改善，到急診就醫發現，發炎指數上升、腎功能異常，緊急收治住院、給予抗生素治療。

林詠青指出，個案住院期間，腎功能持續惡化，有進行幾次緊急血液透析，經過診斷，確診為漢他病毒出血熱合併腎臟症候群，經支持性療法治療，症狀改善，在住院2週後，於3月上旬出院。

林詠青說明，個案從事餐飲相關工作，自述在工作地點和住家週邊，都沒有看到老鼠出沒，但工作後清潔環境時沒有配戴口罩，不排除環境中有老鼠排泄物，因此遭到感染。

疫情中心主任郭宏偉指出，此個案為今年第2例確診病例。國內今年累計2例，病例數與過去4年（2021至2024年）同期1至2例相當，去年累計3例漢他病毒症候群確診病例，分別為台中市、彰化縣及高雄市（各1例）。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

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疾管署呼籲，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理。

如發現鼠類排泄物，疾管署提醒，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水加1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理，且為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。（編輯：李亨山）1140311

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