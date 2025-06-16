陳奕迅將推世界巡演紀錄片 7年心路歷程獻歌迷

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）歌手陳奕迅宣布推出FEAR and DREAMS巡迴演唱會紀錄片，收錄2018至2025年的台上台下歷程，包含挺過疫情、克服身體傷病等；首映及分享會8月5日在澳門登場。

唱片公司今以新聞稿宣布，陳奕迅昨晚於海口的FEAR and DREAMS演唱會上表示，為歌迷準備了「小禮物」，也就是巡演紀錄片，紀念這次世界巡迴演唱會。

陳奕迅說：「過去2年多一直巡演，當中起起落落....所有在後面（幕後）發生的事情，我們由一開始便有一個團隊幫忙紀錄，在巡迴最終站，我會把這一個小小禮物分享給大家，大家會看到我們經過編製的一個小小紀錄片，有一些常來的觀眾，可能會在當中找到自己。 影片紀錄了很多喜怒哀樂，希望你們會喜歡。」

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「FEAR and DREAMS: NOW is the only reality」紀錄片，貼身記錄7年來的心路歷程，陳奕迅透露紀錄片始於2018年演唱會的概念，完整記錄了2018至2025年的巡演歷程，包含全球疫情阻隔、身體出現狀況、休克導致意外受傷，與團隊迎接各種挑戰，最終在全球成功呈現超過180場演出。

8月「FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會」將於澳門舉行6場演出，紀錄片首映及分享會8月5 日在澳門的銀河綜藝館舉行。（編輯：李亨山）1140616