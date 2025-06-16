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郭智輝遭爆以公帑送禮 經部：皆為個人自費

2025/6/16 18:13
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（中央社記者曾智怡台北16日電）媒體報導指控經濟部長郭智輝以公帑送禮，經濟部部長室表示，贈禮相關費用皆由郭智輝個人自費，並未支用公務預算，更無所謂假公濟私，媒體報導內容皆為不實指控。

媒體報導，郭智輝日前才涉多次在自家崇越集團旗下餐廳邀請公務聚餐，引起爭議，近日又被爆料，4月時致贈賓客的禮盒又是崇越出品，被外界質疑涉以公帑採購自家企業；民眾黨立委林國成對此直言，「他用公帑送禮也不是第一次」，更稱最後發票開出來，都是經濟部的帳。

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經濟部強調，郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，對於個人與職務的區隔，一貫秉持謹慎自律，外界及媒體在沒有證據，亦未經事實查核下所進行的指控，已嚴重毀損其聲譽。

經濟部表示，已多次澄清，但仍有少數媒體及政治人物持續散播不實資訊，試圖毀損郭智輝名譽，令人遺憾。經濟部呼籲外界及媒體勿再以訛傳訛，混淆視聽。（編輯：張良知）1140616

#林國成
#經濟部
#郭智輝
郭智輝
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