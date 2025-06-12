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高通攜手華碩微軟舉辦黑客松 號召開發者創意應用AI

2025/6/12 19:30（6/12 20:26 更新）
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高通（Qualcomm）12日宣布，與華碩、台灣微軟和仨宇（Thuniverse）共同舉辦高通台灣AI黑客松。（高通提供）中央社記者張建中傳真 114年6月12日
高通（Qualcomm）12日宣布，與華碩、台灣微軟和仨宇（Thuniverse）共同舉辦高通台灣AI黑客松。（高通提供）中央社記者張建中傳真 114年6月12日
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（中央社記者張建中新竹12日電）高通（Qualcomm）今天宣布，與華碩、台灣微軟和仨宇（Thuniverse）共同舉辦高通台灣AI黑客松，號召台灣開發者挑戰開發裝置上生成式AI應用，實踐AI邊緣運算的強大潛力。

高通發布新聞稿指出，這次黑客松活動為期3個月，最終將於8月29日至30日舉行24小時實體競賽，邀請全台開發者參加。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，期待透過這場黑客松，讓更多台灣開發者體驗裝置上AI帶來的革新力量。藉由高通Snapdragon X系列平台，搭配Qualcomm AI Hub多元資源，協助開發者更快打造可擴展的AI方案，並推動台灣成為全球AI創新重要據點。

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高通指出，這次黑客松獲得多方夥伴支持，華碩將為活動期間使用的Copilot+ PC裝置提供技術支援。台灣微軟提供Windows開發資源並支援Copilot+ PC技術需求。

仨宇提供整合多款Qualcomm AI Hub生成式AI模型的Turu AI開發工具，並將於活動中協助開發者熟悉操作流程。高通表示，華碩等3家夥伴也將擔任活動評審，攜手推動開發者能量聚合，建構具創新潛力的裝置上AI應用。（編輯：林家嫻）1140612

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