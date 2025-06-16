蕭旭岑：馬英九依法交流 民進黨應感謝協助穩定兩岸

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）前總統馬英九率團赴中國訪問，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，馬英九一切依據「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」進行兩岸交流，為台灣人民發聲，民進黨就算無能處理兩岸關係，至少該感應馬英九協助穩定兩岸關係。

馬英九昨天出席第17屆海峽論壇大會時表示，中國5000年歷史合久必分、分久必合，兩岸渴望「和與合」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天批評，「馬英九不過是比較大咖的館長」，自甘淪為中國統戰工具人。

蕭旭岑下午透過新聞稿指出，陸委會指控馬英九提及「九二共識」是呼應中共的「一中原則」，根本是笑話。「九二共識」是基於中華民國憲法，既是歷史事實，也是能解決現在兩岸協商僵局的唯一解方，況且馬英九談兩岸要「和平」與「合作」，完全依憲依法，更是台灣主流民意。

蕭旭岑說明，只有馬英九才能做得到堅持尊嚴與對等，和大陸方面平等坐下來談。民進黨自己做不到，羨慕嫉妒恨，發動政治攻擊不讓人意外，馬英九在乎的是台灣人民的安全與福祉，不是民進黨政客的政治利益。

蕭旭岑強調，中華民國沒有任何法律規定何謂「統戰」，陸委會聲稱海峽論壇是中共對台進行統戰的主要平台，藉此來恐嚇馬英九與台灣民眾，卻沒有任何法律依據。

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對於民進黨立委指控馬英九回台後就會開始反大罷免，蕭旭岑認為，簡直「匪夷所思，不可思議」，馬英九一直反對大罷免，跟訪陸無關，出發前也跟國民黨內交換過意見，表達願在任何時候盡一己之力，避免台灣被民進黨綁架而向下沉淪。

蕭旭岑強調，最近網紅「館長」陳之漢登陸上海展開首次大陸行，返台後說「台灣是台灣人的，不是民進黨的」，他非常認同。根據最近民調，有9成民眾不反對甚至支持兩岸應該談判，進一步「和」與「合」，顯示民進黨一直操作的「抗中」，已經不是台灣主流民意，也嚴重違反台灣人利益。（編輯：林克倫、張若瑤）1140616