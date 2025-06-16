114年首例日本腦炎 嘉義50多歲男煩躁、語速變慢

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（中央社記者曾以寧台北16日電）衛福部疾管署今天公布本土今年首例日本腦炎確定病例，為嘉義縣大林鎮50多歲畜牧業男性，6月6日起陸續出現全身不適，且有煩躁不安、說話語速變慢等狀況，住院治療中。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天對媒體說明，個案為嘉義縣大林鎮50多歲男性，從事畜牧業，近期無國外旅遊史。6月6日有全身不適症狀，6月7日因發燒至急診就醫，6月8日持續發燒並神躁不安2度門診就醫。

羅一鈞說明，個案6月9日因發燒未緩解且出現語速變慢等意識改變狀況，再度到急診，醫院收治住院治療，後經醫院通報及採檢確診日本腦炎；過程中曾一度入住加護病房，不過目前症狀稍微好轉，持續住院治療中。

由於個案同住家人均無疑似症狀，不過住家附近有水稻田、溝渠、豬舍等三斑家蚊棲息地，以及有動物宿主等高風險場域，無法排除是住家附近及工作場域附近感染的可能性。衛生單位已針對個案活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，加強對民眾衛教宣導，請醫療院所加強通報。

疾管署監測資料顯示，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2021至2024年全國同期確定病例數分別為5、4、7及10例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

今年目前累計1例日本腦炎病例，為5年同期新低，也是近3年來最晚有發布當年首例。羅一鈞指出，可能是受到今年春季偏涼的影響，不過每年夏季到早秋都有可能有日本腦炎病例發生，且全台北、中、南、東都有發生過病例，因此提醒若附近有水稻田、養豬、養鴿等，都要注意防蚊，防範日本腦炎的傳播。

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疾管署指出，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，避免於此時段在病媒蚊高風險環境附近活動，或做好防蚊措施。

疾管署提醒，大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等情形，嚴重則可能意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗。（編輯：陳清芳）1140616