中國湖南爆竹工廠爆炸濃煙沖天 釀1死8傷6失蹤[影]

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（中央社台北16日電）中國湖南省臨澧縣一處爆竹工廠今早8時過後發生強烈爆炸，現場不但火花四射，據當地民眾形容，現場冒出的濃煙更出現強烈爆炸的蘑菇雲狀。當地官方通報，截至今天傍晚5時，這起爆炸已造成1人死亡，6人失蹤，9人受傷。

綜合中國媒體報導及網路訊息，發生爆炸的是位在臨澧縣停弦渡鎮山洲村的「山洲煙花有限責任公司」廠房，當地警方是在今早約8時23分接獲通報，指該公司廠房發生強烈爆炸，威力驚人。

根據當地民眾拍攝的各類畫面顯示，在爆炸巨響後，工廠方向許多爆竹、鞭炮瞬間被點燃，火花四射，緊接著升起陣陣衝天的濃煙，形成強烈爆炸中常見的蘑菇雲狀。另有民眾反映，附近不少村落的房屋都因爆炸出現震動，甚至有住戶的門窗被當場震倒，且20公里外的民房都能感受到震動。

中共臨澧縣委宣傳部今晚發布通報指出，經救援人員現場清查搜救及比對詢問，截至傍晚5時，爆炸事故已造成1人死亡，6人失蹤，9人受傷，目前傷者暫無生命危險。

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根據報導，山洲煙花有限責任公司成立於2017年7月，安全生產許可證有效期至2027年9月24日，現有員工150餘人，事故發生時「大部分員工不在爆炸區域」。經消防部門初步調查，起火建築為單層鋼筋混凝土結構。

報導指出，湖南省委、湖南省政府對這起爆炸十分重視，立即組織各級救援隊伍趕赴現場，開展現場救援、人員搜救、清查轉移、傷員救治等工作，目前正在全力搜救失聯人員中。（編輯：邱國強）1140616