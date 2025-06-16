罷免徐巧芯看板遭覆蓋 廣告公司道歉承認疏失

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）罷團「剷除黑芯」14日在台北市忠孝東路5段懸掛看板，昨天卻發現被不同意罷免國民黨立委徐巧芯的看板覆蓋。罷團直指是故意視而不見、強硬覆蓋；但罷團委託的廣告公司坦承疏失並致歉。

罷免團體委託的廣租公司發表聲明說，因「業務作業的疏失」導致徐巧芯無故受到牽連，也影響了罷免團體的權益。

廣租公司表示，5月25日聯絡屋主是否可承租此面廣告位置後，就未再與屋主進行後續確認及簽訂合約；但同時公司業務員與罷免團體簽訂6月16日起租合約。屋主明確表明他們已與其他公司簽約，公司在此時間點才發現業務溝通上有疏失，也因公司行政流程上疏失，導致徐巧芯與罷免團體產生誤會。

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廣租公司說，內部會針對這件事情做出深度探討，也感謝大家對本次事件的關心，再次致上最深的歉意。

對於廣租公司的說明，「剷除黑芯」截至今天傍晚尚無回應。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140616