加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
核管法修法三讀 核電機組得延長運轉年限、最長20年
首頁 / 政治

藍營控為罷團助講違法 矢板明夫：我有中華民國籍

2025/5/13 17:30（5/13 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟13日舉行記者會，指罷免國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，11日邀請日本籍的矢板明夫（右）助講涉嫌違法，已向中選會與移民署提出檢舉。中央社記者王朝鈺攝 114年5月13日
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟13日舉行記者會，指罷免國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，11日邀請日本籍的矢板明夫（右）助講涉嫌違法，已向中選會與移民署提出檢舉。中央社記者王朝鈺攝 114年5月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林恕暉、王朝鈺基隆13日電）國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天指控罷免立委林沛祥的民團「基隆絕沛」違法邀請「日本籍」矢板明夫助講。矢板明夫出示中華民國護照說，他去年已取得中華民國國籍，國民黨指控前沒有求證，是浪費社會資源。

矢板明夫表示，他去年離開日本產經新聞前，就決定留在台灣，因此申請中華民國國籍，去年夏天以前就拿到了（中華民國護照），他已具有中華民國國籍，在台灣做的政治評論，「是評論自己的國家」。

矢板明夫強調，國民黨這次的指控，沒有向他本人求證，完全屬於浪費社會資源，他覺得很不應該。

國民黨基隆市黨部上午召開記者會，發言人黃申棟指出，基隆罷團11日舉辦罷免宣講活動，邀請日本籍印太戰略智庫執行長矢板明夫，不但擔任罷免站台講者，還將矢板明夫大剌剌寫進文宣海報裡，當成是罷免林沛祥的賣點。

黃申棟說，這不是「擦邊球」，而是赤裸裸的違法，根據「公職人員選舉罷免法」規定，外國人不得參與罷免助講活動，違者可處以罰鍰，而根據「入出國及移民法」，情節嚴重移民署得強制驅逐出國。

他表示，已經向中選會與移民署提出檢舉，要求比照移民署對426凱道遊行的標準處理，依法開罰與查辦違法情節，不容縱容執政黨及罷免團體繼續「知法犯法、知法玩法」。

依據選罷法第45條及56條規定，各級選委會在收到罷免案提議後，政黨及任何人不得「邀請外國人民、大陸地區人民或香港、澳門居民」有助講行為。違者可依選罷法第110條第6項規定，處新台幣10萬至200萬元罰鍰。

google news透過 Google News追蹤中央社

對此，罷免林沛祥案領銜人陳青逸表示，「我們暫無回應」。

基隆市選委會則表示，進行程序中的個案，選務機關依法循例並不予評論或回應；至選務依法辦理，外界對相關案件有諸多看法或評論等，則予尊重，自不做其他評論或回應。（編輯：林恕暉）1140513

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（圖）13日舉行記者會，指罷免國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」11日邀請日本籍的矢板明夫助講，違反「公職人員選舉罷免法」和「入出國及移民法」，已向中選會與移民署提出檢舉。中央社記者王朝鈺攝 114年5月13日
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（圖）13日舉行記者會，指罷免國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」11日邀請日本籍的矢板明夫助講，違反「公職人員選舉罷免法」和「入出國及移民法」，已向中選會與移民署提出檢舉。中央社記者王朝鈺攝 114年5月13日
矢板明夫
凱道拒絕統戰大會 綠委現身力挺大罷免大阪世博開幕 智庫攜手台僑辦市中心「台灣祭」
黃申棟
戴璟安批林沛祥三不 藍：別再妄想把基隆人當傻子史書華指沒建樹 藍營：林沛祥解決通勤族交通痛點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：