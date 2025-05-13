藍營控為罷團助講違法 矢板明夫：我有中華民國籍

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（中央社記者林恕暉、王朝鈺基隆13日電）國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天指控罷免立委林沛祥的民團「基隆絕沛」違法邀請「日本籍」矢板明夫助講。矢板明夫出示中華民國護照說，他去年已取得中華民國國籍，國民黨指控前沒有求證，是浪費社會資源。

矢板明夫表示，他去年離開日本產經新聞前，就決定留在台灣，因此申請中華民國國籍，去年夏天以前就拿到了（中華民國護照），他已具有中華民國國籍，在台灣做的政治評論，「是評論自己的國家」。

矢板明夫強調，國民黨這次的指控，沒有向他本人求證，完全屬於浪費社會資源，他覺得很不應該。

國民黨基隆市黨部上午召開記者會，發言人黃申棟指出，基隆罷團11日舉辦罷免宣講活動，邀請日本籍印太戰略智庫執行長矢板明夫，不但擔任罷免站台講者，還將矢板明夫大剌剌寫進文宣海報裡，當成是罷免林沛祥的賣點。

黃申棟說，這不是「擦邊球」，而是赤裸裸的違法，根據「公職人員選舉罷免法」規定，外國人不得參與罷免助講活動，違者可處以罰鍰，而根據「入出國及移民法」，情節嚴重移民署得強制驅逐出國。

他表示，已經向中選會與移民署提出檢舉，要求比照移民署對426凱道遊行的標準處理，依法開罰與查辦違法情節，不容縱容執政黨及罷免團體繼續「知法犯法、知法玩法」。

依據選罷法第45條及56條規定，各級選委會在收到罷免案提議後，政黨及任何人不得「邀請外國人民、大陸地區人民或香港、澳門居民」有助講行為。違者可依選罷法第110條第6項規定，處新台幣10萬至200萬元罰鍰。

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對此，罷免林沛祥案領銜人陳青逸表示，「我們暫無回應」。

基隆市選委會則表示，進行程序中的個案，選務機關依法循例並不予評論或回應；至選務依法辦理，外界對相關案件有諸多看法或評論等，則予尊重，自不做其他評論或回應。（編輯：林恕暉）1140513