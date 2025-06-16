鄭光遠上任台鐵董事長 3大目標安全準點便捷

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（中央社記者余曉涵台北16日電）前高鐵董事長鄭光遠今天起轉任台鐵董事長，鄭光遠今天上午在交接典禮時表示，安全是瞭解問題、解決問題，而不是追究責任。鄭光遠上任首日也向員工發出公開信指出，安全、準點與便捷是未來3大目標。

交通部長陳世凱日前召開記者會宣布雙鐵人事案，台灣高鐵董事長由史哲接任，原高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董事長。

台鐵今天上午召開臨時董事會推選鄭光遠擔任董事長，並正式交接。董事會中，台鐵董事提醒未來的3大重點是票價、安全以及服務。

由於安全議題是台鐵最重要的課題之一，鄭光遠說，對於安全是瞭解問題、解決問題而不是要追究責任。

原本代理台鐵董事長的交通部次長伍勝園說，87天以來感謝所有伙伴的支持，溝通無礙，在這段期間遭遇2次北迴線中斷，齊力啟動接駁。

鄭光遠上任首日也向台鐵員工發出一封公開信，信中鄭光遠說，百年台鐵是台灣鐵道界的老大哥，擁有長遠的歷史，也有最厚實的技術與文化，從政府到民間，在許許多多人的共同努力下，2024年邁向了公司化的新紀元，不但要延續台灣鐵道的傳統精神，更要擘劃新策略，來面對下一階段的全新挑戰。

鄭光遠指出，他出身民間，從海運、航空到陸運，皆曾參與經營管理過，因此，新的挑戰對他來說並不陌生，他認為公司化後的台鐵，最重要的任務，是要以旅客的需求為導向，努力達成「安全、準點與便捷」等3大目標。

鄭光遠指出，安全需要包含營運、工務、機務及電務等各部門同心協力，透過橫向聯繫來將優良的設備與技術串連起來，形成完整且高效的服務體系，他將致力強化各部門間的橫向溝通與合作，「讓我們一同找出最好的溝通模式，堅持安全的目標，進而提昇準點率與便捷性，達成旅客對於台鐵的期待」。

鄭光遠認為，唯有快樂的員工，才能有滿意的顧客，因此也將全面檢視目前的辦公空間、執勤場域及各項福利待遇，並提出改善及優化措施。

鄭光遠今天也拜訪台鐵企業工會，台鐵企業工會發布新聞稿表示，雙方針對員工權益、組織制度及行車安全等重大議題進行首次正式會談。

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台鐵企業工會指出，薪資結構失衡、津貼制度久未調整，加以人力長期流動率偏高，致使基層人員負荷過重、現場調度彈性受限，形成營運風險隱憂，尤以夜點費、搶修獎金與危險加給等關鍵津貼，多年未見合理調整，已明顯削弱第一線員工執勤意願與安全維運能力。

台鐵企業工會呼籲，公司應以最高決心與最大誠意回應基層期盼，儘速提出明確改革藍圖與落實時程，杜絕推諉與遲疑。（編輯：李亨山）1140616