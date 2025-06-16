詩人鄭愁予辭世 文化部長李遠表達哀悼

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（中央社記者王寶兒台北16日電）以詩作「錯誤」聞名的詩人鄭愁予13日於美國辭世。文化部長李遠今天表示，鄭愁予是台灣文壇重要詩人之一，其作品廣為傳唱，影響深遠，對其辭世表達哀思與追悼。

鄭愁予本名鄭文韜，1933年出生於中國山東，1949年隨軍來台，1967年應邀赴美參加愛荷華大學「國際作家寫作計畫」（IWPG），後陸續獲美國愛荷華大學英文系創作坊寫作美術碩士學位（MFA）、美國愛荷華大學新聞學院博士學位、美國加州世界文化藝術學院授文學博士（D. Litt.）。

鄭愁予歷任「創世紀」詩刊編輯、「聯合文學」月刊社長，並於美國耶魯大學、台灣東海大學、國立藝術學院（今國立台北藝術大學）等多所大學任教。2005年移籍金門，獲金門縣政府頒贈榮譽縣民證書。

文化部今天發布新聞稿表示，鄭愁予長年著力於長篇詩作實驗，但更善於剪裁精準的語言文字，表達豐沛的情感。「偈」、「夢土上」等作品曾在1980年代被譜曲傳唱，而1995年國立編譯館高中國文教科書（末代統編本）首度收入「錯誤」，更讓鄭愁予廣為人知，甚至成為台灣學子共同的文學記憶。

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鄭愁予詩作風格浪漫哀婉，揉合古典詩的韻味與現代詩的技巧，對戰後台灣現代詩發展具有指標意義。曾獲得時報文學獎、國家文藝獎新詩獎、中國文藝協會文藝獎章、香港大學文學終身成就獎等多項殊榮。

鄭愁予早期詩作風格抒情婉約、浪漫唯美，多以家國、故土之思情為主題；其後漸趨成熟，散發穩重內斂的鋒芒；晚期回歸自然平淡，冷靜而沉著，融合知性與感性，充分彰顯其豁然自適的人生觀，充滿對國家、社會、人民與自然的關懷。（編輯：李亨山）1140616