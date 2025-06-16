濱崎步睽違17年來台開唱 8/2登台北小巨蛋

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（中央社記者洪素津台北16日電）日本流行音樂天后濱崎步4月迎來出道滿27週年，而睽違17年，她終於再度來台開唱，將於8月2日登上台北小巨蛋，46歲的她，也是2個孩子的媽，預期以巔峰狀態帶來精彩表演。

曾被美國「時代雜誌」譽為「日本流行音樂女皇」的天后濱崎步，將於8月2日登上台北小巨蛋，主辦單位今天透過新聞稿公布「ayumi hamasaki Asia Tour 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-」濱崎步2025亞洲巡迴演唱會台北站售票消息，這讓不少濱崎步的歌迷欣喜若狂。

亞洲流行天后濱崎步自1998年出道以來，屢屢締造日本音樂史的傳奇紀錄，累積唱片銷量突破5000萬張，並蟬聯Oricon單曲榜女歌手最多冠軍紀錄，她的音樂、造型、態度至今仍深深影響流行文化，橫跨世代不墜。

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濱崎步演藝生涯邁入第28年，即便歷經身體狀況起伏，仍堅守舞台、展現驚人意志與專業精神，成為樂迷心中真正的不敗女王，如今46歲，身為2個孩子的母親，濱崎步仍以巔峰狀態重返舞台，只為帶來最極致的表演。

濱崎步睽違17年將再度來台開唱，她曾於2007、2008年連2年登上台北小巨蛋開唱，當年掀起「濱崎步旋風」，尤其2008年出道10週年亞洲巡演最終場選在台北，打造以「港口」為主題的豪華舞台，動員台日400位工作人員，成為台灣樂迷心中無法取代的經典回憶，這次終於回歸開唱，讓台灣粉絲們激動不已，重溫與天后相遇的感動時光。（編輯：李亨山）1140616