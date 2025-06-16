8藍委提告罷團 意圖散布謠言涉違反選罷法

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨表示，國民黨8位立委今天委由黨中央，至北檢遞狀控告罷團領銜人或相關主導者，涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，意圖散布謠言誤導大眾讓罷免案成立，涉及違反公職人員選舉罷免法。

中選會20日將進行約26件立委罷免案的二階審查，若當天宣布成案，依法罷免案投票時間會落在7月10日到8月19日間。

國民黨下午發布新聞稿表示，國民黨立委賴士葆、廖先翔、涂權吉、牛煦庭、徐欣瑩、廖偉翔、羅廷瑋、游顥等，今天委由黨中央，至北檢遞狀控告罷團領銜人或相關主導者；這8位立委選區的罷團領銜與主導人，於罷免提案期間，在臉書粉專、Instagram等多個社群平台上發表內容，誣指刪除預算、凍結補助、耍官威罵醫護等。

國民黨說，罷團發布的相關內容均屬張冠李戴、子虛烏有，散布不實謠言意圖使被罷免人罷免案通過，明顯違反選罷法相關規定。

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共同提告的藍委說，罷團藉由社群平台大肆抹紅國民黨立委為共諜、「下架親中賣台立委」等，明示或暗示立委與中共勾結，並誣指國民黨立委支持陸配取得身分證時間從6年縮短成4年「替中國洗人口」，將造成「一人領身分證，依親數十人」等，更嚴重不符事實，完全是無稽之談、危言聳聽，都將透過提告以正視聽。

國民黨表示，罷團大肆宣揚假訊息誣指藍委，無所不用其極的卑劣作法，正印證了大罷免毫無正當性，純粹是綠營發起的政治惡鬥。除了今天第一波提告，國民黨將持續蒐證，有證據即提告，絕不容許罷團以不實資訊抹黑國民黨立委，全力守護優秀黨籍立委。（編輯：謝佳珍、林家嫻）1140616