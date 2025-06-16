新台幣午後強漲突破29.5元關卡 收盤寫逾3年新高

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）中東衝突升溫，美元指數震盪整理，新台幣逆勢強漲，今天收盤收29.52元，強升1.48角，改寫逾3年新高紀錄，不過匯市交投不算熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至16.595億美元。

以伊戰火延燒，儘管市場避險情緒升溫，但因美國總統川普掀起關稅戰，打擊投資人對美元資產信心，美元指數並未轉強，反而持續震盪。

根據央行統計，美元指數先上漲後拉回，下跌0.23%，主要亞幣漲多跌少，韓元勁揚0.64%，升勢最猛，新台幣上漲0.5%，人民幣微升0.02%，日圓獨憔悴，下跌0.27%。

外匯交易員說明，美國關稅措施導致市場浮現去美元化的想法，淡化美元過往的避險地位，今天震盪走弱，非美貨幣順勢走揚。

新台幣兌美元今天開盤價為29.65元，上午外資雙向操作，午後則因美元買盤空虛，且外資加大匯入力道，推動新台幣升值幅度，匯價突破29.5元關卡，最高升抵29.494元、強漲1.74角，尾盤在央行調節之下，收在29.52元。

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外匯交易員表示，今天市場交投相對清淡，新台幣升值主要是缺乏美元買盤所致，並非上週單邊猛力匯入，因此央行僅是略做防守，讓新台幣慢慢升值，並未強勢扭轉盤勢。

本週美國聯準會、英國、日本均將舉行利率決策會議，台灣央行也在週四舉行理監事會。外匯交易員表示，超級央行週到來，加上以伊衝突升溫，恐導致國際油價飆高，增添全球政經局勢不確定性，市場操作比較謹慎，新台幣升值大方向不變，短期還是關注主要央行態度、地緣政治發展。（編輯：張均懋）1140616