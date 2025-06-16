加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免綠委案張斯綱涉個資行政罰 北檢函請北市府處理
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

新台幣午後強漲突破29.5元關卡 收盤寫逾3年新高

2025/6/16 18:20（6/16 18:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣兌美元16日收盤收29.52元，強升1.48角。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元16日收盤收29.52元，強升1.48角。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北16日電）中東衝突升溫，美元指數震盪整理，新台幣逆勢強漲，今天收盤收29.52元，強升1.48角，改寫逾3年新高紀錄，不過匯市交投不算熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至16.595億美元。

以伊戰火延燒，儘管市場避險情緒升溫，但因美國總統川普掀起關稅戰，打擊投資人對美元資產信心，美元指數並未轉強，反而持續震盪。

根據央行統計，美元指數先上漲後拉回，下跌0.23%，主要亞幣漲多跌少，韓元勁揚0.64%，升勢最猛，新台幣上漲0.5%，人民幣微升0.02%，日圓獨憔悴，下跌0.27%。

外匯交易員說明，美國關稅措施導致市場浮現去美元化的想法，淡化美元過往的避險地位，今天震盪走弱，非美貨幣順勢走揚。

新台幣兌美元今天開盤價為29.65元，上午外資雙向操作，午後則因美元買盤空虛，且外資加大匯入力道，推動新台幣升值幅度，匯價突破29.5元關卡，最高升抵29.494元、強漲1.74角，尾盤在央行調節之下，收在29.52元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外匯交易員表示，今天市場交投相對清淡，新台幣升值主要是缺乏美元買盤所致，並非上週單邊猛力匯入，因此央行僅是略做防守，讓新台幣慢慢升值，並未強勢扭轉盤勢。

本週美國聯準會、英國、日本均將舉行利率決策會議，台灣央行也在週四舉行理監事會。外匯交易員表示，超級央行週到來，加上以伊衝突升溫，恐導致國際油價飆高，增添全球政經局勢不確定性，市場操作比較謹慎，新台幣升值大方向不變，短期還是關注主要央行態度、地緣政治發展。（編輯：張均懋）1140616

#日本
#央行
#升值
#美國聯準會
#匯市
#利率
#英國
#降息
#匯率
#新台幣兌美元
延伸閱讀
新台幣升勢再起 哈日族喜迎近一年最甜換匯價國壽：外匯準備金充足 即使台幣升破29元也不是問題蔡明興：新台幣升值對台股有利 但希望不要太快太猛關稅衝擊估全年經濟成長3.1% 上下半年落差歷年第4大
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新台幣升勢再起 哈日族喜迎近一年最甜換匯價
37
更多編輯台推薦新聞：