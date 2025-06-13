蔡明興：新台幣升值對台股有利 但希望不要太快太猛

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）新台幣再度強勁升勢，富邦金董事長蔡明興表示，新台幣升值有好有壞，好的部分是對台股有利、減緩通膨，但希望升值「不要那麼快、那麼猛」，給予各行各業及民眾調適時間。

蔡明興今天於富邦金股東會會後受訪時表示，新台幣升值有好有壞，正面部分，可減輕石油、大宗物資的進口成本，未來台灣通膨可望慢慢下降，但對出口產業及壽險帶來衝擊。

蔡明興表示，希望匯率如果要升值，不要那麼快、那麼猛，應該要給點時間，讓各行各業、投資人能夠調整。

媒體追問，新台幣昨天單日強升2.6角，短期壽險業匯損壓力是否依舊沉重。蔡明興回答，公司會增加避險比例，以及替代避險 （Proxy） 等避險工具，加上金管會提出的措施，應該足以因應匯率波動。

富邦人壽董事長林福星在股東會上也說明，美國總統川普投下關稅震撼彈，令股匯債市動盪，在這波動時期，富邦會提高避險比例，降低衝擊。

林福星表示，新台幣升值的影響，整個產業都會受到衝擊，不過壽險公司資產本來就有對沖關係，Ａ資產不好、Ｂ資產可能會好，公司資產布局會採穩健作法，真正對公司影響不會那麼大。

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林福星也說，外匯影響會直接進入當期損益，當外界看到損益表，會覺得衝擊很大，不過金管會有因應措施，可用準備金抵銷，真正對損益表的影響不會那麼大。他也強調，富邦人壽淨值或清償能力都還是非常健康，大家不用太擔心。

對於新台幣升值，蔡明興補充，其實升值的區段，台股多呈現上漲，因為資金湧入，所以說，匯率升值社會大眾需要時間適應，但對台灣資產，包含股票和不動產，都是好的。（編輯：潘羿菁）1140613