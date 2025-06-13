加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／賴總統出席故宮「大都會博物館名作展」開幕記者會
首頁 / 產經

蔡明興：新台幣升值對台股有利 但希望不要太快太猛

2025/6/13 13:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北13日電）新台幣再度強勁升勢，富邦金董事長蔡明興表示，新台幣升值有好有壞，好的部分是對台股有利、減緩通膨，但希望升值「不要那麼快、那麼猛」，給予各行各業及民眾調適時間。

蔡明興今天於富邦金股東會會後受訪時表示，新台幣升值有好有壞，正面部分，可減輕石油、大宗物資的進口成本，未來台灣通膨可望慢慢下降，但對出口產業及壽險帶來衝擊。

蔡明興表示，希望匯率如果要升值，不要那麼快、那麼猛，應該要給點時間，讓各行各業、投資人能夠調整。

媒體追問，新台幣昨天單日強升2.6角，短期壽險業匯損壓力是否依舊沉重。蔡明興回答，公司會增加避險比例，以及替代避險 （Proxy） 等避險工具，加上金管會提出的措施，應該足以因應匯率波動。

富邦人壽董事長林福星在股東會上也說明，美國總統川普投下關稅震撼彈，令股匯債市動盪，在這波動時期，富邦會提高避險比例，降低衝擊。

林福星表示，新台幣升值的影響，整個產業都會受到衝擊，不過壽險公司資產本來就有對沖關係，Ａ資產不好、Ｂ資產可能會好，公司資產布局會採穩健作法，真正對公司影響不會那麼大。

google news透過 Google News追蹤中央社

林福星也說，外匯影響會直接進入當期損益，當外界看到損益表，會覺得衝擊很大，不過金管會有因應措施，可用準備金抵銷，真正對損益表的影響不會那麼大。他也強調，富邦人壽淨值或清償能力都還是非常健康，大家不用太擔心。

對於新台幣升值，蔡明興補充，其實升值的區段，台股多呈現上漲，因為資金湧入，所以說，匯率升值社會大眾需要時間適應，但對台灣資產，包含股票和不動產，都是好的。（編輯：潘羿菁）1140613

#升值
#股東會
#金管會
#富邦金
#蔡明興
#台股
#林福星
蔡明興
富邦金小股東怨股利低 蔡明興：我也希望多配一點富比世台灣50大富豪 富邦蔡家重回榜首、林百里退居第2
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：