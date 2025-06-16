全球頂尖物理研究中心落腳台大 7月正式運作

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（中央社記者許秩維台北16日電）台大攜手德國馬克斯普朗克學會、美國普林斯頓高等研究院創立馬克斯普朗克研究中心，並落腳於台大校園，中心（MPC）將於7月正式運作，集結世界級研究人員，促進跨域學術交流。

台灣大學今天發布新聞稿指出，為了更完整理解宇宙的運作原理，國際頂尖學者共同創立「Max Planck–IAS–NTU粒子物理、宇宙學與幾何中心 （MPC）」，這是一項橫跨德國、美國與台灣的合作研究計畫，由德國馬克斯普朗克學會、美國普林斯頓高等研究院和台大聯合推行的全球頂尖物理研究中心。

台大表示，馬克斯普朗克研究中心（MPC）將於7月正式運作，初期計畫為5年，今年9月1日至3日將在台大舉行開幕研討會，開幕國際會議預定明年3月16日至20日在普林斯頓高等研究院舉辦；中心主任由馬克斯普朗克物理研究所教授Johannes Henn（約翰尼斯·漢恩）、普林斯頓高等研究院自然科學學院講座教授Nima Arkani-Hamed（尼馬·阿爾卡尼-哈米德）、台大梁次震宇宙學講座教授丹尼爾包曼 （Daniel Baumann）共同擔任。

丹尼爾包曼提到，近代宇宙學最令人驚訝的發現之一，就是「熱大爆炸」並非時間的起點，希望未來藉由匯聚粒子物理、宇宙學與幾何學的專家，讓馬克斯普朗克研究中心中心能為宇宙起源與自然定律的深刻問題帶來全新理解。

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馬克斯普朗克研究中心將集結世界級的研究人員、博士後學者與學生，並納入觀測宇宙學與天文物理的專家，來補足理論研究上的進展，同時舉辦工作坊、國際會議、暑期學校及合作交流等活動，促進跨領域、跨國界的學術激盪。

台大的中心運作經費將由校方與國科會共同支援，台大校長陳文章提到，台大很榮幸能與全球2大基礎研究機構合作，參與這次新設的馬克斯普朗克中心；台大也將致力於促進台德美3地頂尖學者的國際合作，期待這些交流激盪出更多突破性的科研成果。（編輯：李亨山）1140616