豆莢寶寶兒童音樂會邀小朋友闖關 搶救七彩光芒

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（中央社台北16日電）朱宗慶打擊樂團「豆莢寶寶兒童音樂會」將在暑假跟大家見面，今年主題「噔噔！登上彩虹塔」將邀請現場小朋友跟隨豆莢寶寶DoReMi的腳步，與團員一起闖關登頂，搶救彩虹塔七彩光芒。

根據朱宗慶打擊樂團今天發布的新聞資料，朱宗慶打擊樂團2團助理藝術總監陳宏岳與編導呂濟寬主導這次的音樂會內容，把「噔噔！登上彩虹塔」音樂會的「闖關」比照常見電玩遊戲模式設計，藉由一關又一關的挑戰，吸引小朋友們持續往下探索的好奇心。

劇情描述豆莢寶寶跟隨著彩虹軌跡一路走到盡頭，意外發現了有著一座「彩虹塔」，在此處的紅通通公主與天弓騎士帶領豆莢寶寶，試圖找到消失在此處的藍悠悠公主，在音樂遊戲與現場互動中，小朋友將一起幫助他們找回七彩光芒。

這次音樂會上也將使用水桶、塑膠杯等生活中常見的用具，轉化為能敲出精采樂曲的打擊樂器，讓大家發現日常裡「處處皆可是音樂」的可能性。

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藝術總監朱宗慶表示，負責演出的2團團員們很多都是當年在台下的觀眾，「如果當年沒有舉辦兒童音樂會，可能就會少了啟發團員們日後學習打擊樂的動機。」向下扎根的教育工作，短時間內不會看到效果，但是長期積累下來，就會看到擊樂人才輩出，激發無限創意。

2025豆莢寶寶兒童音樂會「噔噔！登上彩虹塔」將從8月2日起在台北展開首場演出，一直到10月19日，巡迴場次包括台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南與高雄等8縣市。（編輯：陳清芳）1140616