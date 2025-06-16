5月人民幣存款餘額連2升 關稅衝擊未顯現

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）中央銀行今天公布5月人民幣存款餘額人民幣1174.34億元，月增47.09億元，連續2個月走升。央行官員說明，外界關注對等關稅的衝擊，不過從數據看來，尚未顯現關稅影響，需要拉長時間觀察。

央行今天公布5月銀行辦理人民幣業務概況，截至5月底，外匯指定銀行（DBU）存款餘額為人民幣889.77億元，月增59.84億元，國際金融業務分行（OBU）則減少12.75億元，降至284.57億元。國銀人民幣存款餘額合計1174.34億元，較4月增加47.09億元。

央行官員說明，5月DBU金額增加，且法人戶、個人戶同步成長，法人戶方面，主因是客戶回收投資在國外的長期債票券，以及許多法人戶存款小幅增加。

OBU多為廠商進行資金調度所用，央行官員指出，5月OBU也因客戶匯人民幣至中國支付貨款，存款呈現下滑。

美中貿易戰延燒，美國要求「去中化」的意圖明顯，加上4月宣布對等關稅措施，儘管隨後提出90天的緩衝期，全球供應鏈重組的趨勢持續，國銀人民幣存款餘額卻不降反升。

央行官員表示，過去有些月份出現客戶將人民幣轉換美元幣別等情況，但近2個月只看到法人戶回收投資國外債票券，看不出下一步動向，還難以釐清關稅戰、美中貿易戰的衝擊。

不過央行官員指出，雖然人民幣存款餘額連2月走升，從規模值來看，仍處在相對低檔，畢竟人民幣目前匯利率不算亮眼，而且中國經濟基本面蒙塵，也影響投資人信心，

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央行提供今天最新人民幣專案利率，1個月期以永豐銀行4.7%最佳，但須配合特定條件，3個月期以陽信銀行1.5%最佳，6個月期永豐1.6%最高，一年期則是陽信銀行的1.65%。

央行官員表示，人民幣即便是專案利率，水準也僅略高於1%，以投資報酬率來看並非優選，從長期趨勢來看，人民幣存款餘額明顯下滑，和鼎盛時期的3000多億規模相比，現在僅略高於1000億元，續處低檔。（編輯：張均懋）1140616