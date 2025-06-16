太平國小博物館開館 黃土水「少女」及「男嬰」展出

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（中央社記者王寶兒台北16日電）歷經3年籌備，太平國小博物館今天開館，同步展出雕塑家黃土水「少女」胸像及「男嬰」頭像，讓孩子在校園就能親近藝術。博物館將於7月3日對外開放，當天是黃土水130歲冥誕。

「少女」胸像是黃土水在日本東京美術學校（今東京藝術大學）的畢業作品，他在1920年捐贈給母校大稻埕公學校（今台北市太平國小）後，2020年時於北師美術館「不朽的青春－台灣美術再發現」展中展出，重返大眾視野。

太平國小博物館開館典禮今天舉行。太平國小博物館專案總策劃林曼麗致詞表示，黃土水將作品捐贈給母校，是希望讓孩子從小學習藝術精神，為回應黃土水百年前心意，他們決定將「少女」胸像就地保存太平國小，也回饋校友百年守護，但這在專業、公共性、教育性及永續經營都是挑戰。

太平國小博物館16日開館，典藏雕塑家黃土水「少女」胸像。中央社記者吳家昇攝 114年6月16日

林曼麗說，所幸在太平國小校友駱錦明號召下串聯多方校友力量，完成籌備。駱錦明是王道銀行教育基金會董事長暨王道銀行榮譽董事長，他今天表示，王道銀行教育基金會會永續支持未來所有展覽活動，也盼各界共同支持。

駱錦明說，他70年前畢業，今天見到許多太平國小的小朋友，非常感動，「他們青出於藍、勝出於藍，表示我們國家的進步。」未來所有在校學生每天都會經過太平國小博物館，也許有同學早上對「少女」胸像說早安、回家說再見，這是無形中的藝術修養，也可以讓他們未來品味無形提高。

台北市長蔣萬安今天也特別與會支持，他表示，太平國小博物館展現老城區傳承歷史及太平國小的人文底蘊，不只讓太平國小的孩子接觸到藝術文化教育，也能讓更多孩子深入瞭解。

太平國小博物館自2022年啟動籌備，歷時3年，6月16日舉行開館典禮，將於7月3日正式對外開放。中央社記者吳家昇攝 114年6月16日

太平國小博物館可分為「黃土水專室」及「特展室」。黃土水專室即為「少女」胸像的常設展間，特別的是此次同步展出醫師邱文雄收藏的「男嬰」頭像，該作由黃土水在1918年創作，曾於1938年展出於台陽美術展。

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特展室開館特展則為「黃土水與孩子們」，黃土水與妻子膝下無子，在東京生活時曾與姪兒們共同起居，展中也首度公開黃土水姪子黃清雲（歸化日本後改名幸田好正）後代暨藏的珍貴史料。

太平國小博物館採線上預約制，17日起可透過太平國小博物館官方網站線上預約，7月3日正式對外開放參觀。（編輯：謝雅竹）1140616

太平國小博物館自2022年啟動籌備，歷時3年，16日舉行開館典禮。圖為典藏的雕塑家黃土水作品「男嬰頭像」。中央社記者吳家昇攝 114年6月16日