太平國小博物館成立 黃土水「少女」化身數位館長

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（中央社記者王寶兒台北18日電）藝術家黃土水作品「少女」胸像2020年在北師美術館展出，展期結束後保存於台北市太平國小。今天是國際博物館日，太平國小博物館粉專成立，並分享「少女」數位分身「久子館長」走馬上任。

黃土水36年人生中僅製作3件大理石作品，就是「甘露水」、「男嬰頭像（側面）」還有「少女」胸像。「少女」胸像是他在日本東京美術學校（今東京藝術大學）畢業時創作作品，1920年捐贈給母校大稻埕公學校（今台北市太平國小）後，2020年於北師美術館「不朽的青春－台灣美術再發現 」展出，轟動一時。

北師美術館透過臉書粉絲專頁貼文表示，展覽結束後，「少女」胸像的保存議題也引起多方討論。考量到藝術家捐贈的初衷、作品與太平國小之間的深厚關係，以及公共性及可及性等因素，北師美術館總策畫林曼麗決定推動太平國小博物館的成立。

北師美術館表示，2022年在林曼麗和太平國小校友駱錦明的號召下，陳君毅、許義榮、莊素珠、鄭文雄等多名校友及其家屬相繼響應捐資支持博物館籌設。林曼麗也率北師美術館團隊進駐校園，在這3年間以專業背景，推動學校與博物館的硬體空間整合，建立藝術教育向下扎根的合作模式。

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今天是國際博物館日，太平國小博物館臉書粉專選在今天上線，並宣布館長就由「少女」胸像的數位分身「久子館長」上任。而「久子」名字其實源自黃土水最初為作品的日文命名，以後民眾可以日文拼音HISAKO稱呼。

太平國小博物館也預告，2025年7月3日黃土水130歲誕辰，博物館即將正式對外開放，敬請期待。（編輯：張雅淨）1140518