南國美籌備處掛牌首展 甘露水、陳澄波未曝光作品呈現台灣美術發展
（中央社記者王寶兒台南25日電）台南國家美術館籌備處今天掛牌，首檔展覽集結上百名藝術家作品，呼應藝術家黃土水曾言「藝術上的福爾摩沙時代」，以重返大眾視野的國寶「甘露水」開場，還有陳澄波未曾面世的作品展出。
台南國家美術館籌備處落腳台南市立美術館2館，籌劃開館事宜，為彰顯台南國家美術館設立使命，「福爾摩沙時代-台灣近現代美術的知識啟蒙」展委由南美館策劃，聚焦1950年前出生具時代代表性藝術家，以逾200件作品敘述台灣近現代美術發展，展覽今天開幕，台南市長黃偉哲特別與會。
策展人白適銘向媒體表示，展覽命題「福爾摩沙時代」源自黃土水在1922年撰稿文章「出生於台灣」，黃土水認為當時的台灣缺乏現代美學，常見清朝留下美學風格，覺得孤單之際，便提出「期待藝術上的『福爾摩沙』時代來臨」。
觀眾步入展場，首先映入眼簾就是黃土水的「甘露水」，策展團隊以法國羅浮宮鎮館之寶「勝利女神」雕塑概念，搭配製作點綴有拱門、列柱的背板。白適銘說，「甘露水」是黃土水提出「藝術的福爾摩沙時代」論點前後發展出的作品，現在是台灣近現代美術史中的國寶文物，以此開場，展現其至高地位。
列為文資重要古物的陳澄波畫作「清流」及「嘉義遊園地」，則與陳澄波從未曝光的同期作品「南海普陀山」展出，呈現陳澄波畫風主題的變化。呼應展覽命題，也有照片、歷史畫呈現「福爾摩沙」現代化前後樣貌，如日本畫家小早川篤四郎的「台灣歷史畫帖」系列，細緻描繪鄭荷海戰圖、唐山過台灣等歷史事件。
新任南美館董事長游文玫表示，「福爾摩沙時代」展涵蓋水墨、油畫、雕塑等媒材，呈現藝術家如何在歷史長河中堅持自我又求新求變，相信能在民眾更認識台灣近現代美術之際，帶來深刻的反思與再認識。
文化部政務次長王時思特別鞠躬致謝所有幫助展覽完成的協助者。她說，在動盪歷史中，台灣不斷扣問「我是誰」、「我們是誰」、「台灣是什麼」，在展覽中可見藝術家不斷以作品回應這些疑問，台南國美館將會是台灣首座以斷代歷史主動詮釋自己的美術館，此展作為前導展，意義非凡。
「福爾摩沙時代-台灣近現代美術的知識啟蒙」展今天起在台南市立美術館2館展出至7月6日。（編輯：郭諭儒）1140325
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