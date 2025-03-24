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「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
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台南國美館籌備處25日掛牌 陳澄波後代樂見

2025/3/24 19:12（3/24 19:51 更新）
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台南國家美術館籌備處選定台南市美術館2館（圖）為基地，將在25日正式掛牌。中央社記者王寶兒攝 114年3月24日
台南國家美術館籌備處選定台南市美術館2館（圖）為基地，將在25日正式掛牌。中央社記者王寶兒攝 114年3月24日
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（中央社記者王寶兒台北24日電）台南國家美術館籌備處明天將掛牌，並專責近現代美術發展。陳澄波文化基金會今天表示，欣聞籌備處揭牌，而作品、文物的物權總算等到國家願意擔負起保存研究推廣的基本責任。

文化部政務次長李靜慧日前接受媒體訪問表示，在推動台南國家美術館籌備處前，已先拜訪多名前輩藝術家親屬表達典藏作品意願，陳澄波後代便在其中，也表示願意捐贈作品。

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陳澄波文化基金會董事長陳立栢今天透過臉書專頁發文表示，明天台南國美館籌備處掛牌也是陳澄波忌日，陳家世代子孫將接續完成陳澄波已故遺孀張捷的未竟志業，不辭辛勞繼續傳承依存在物件之上的精神價值。

同時，陳澄波文化基金會表示，他們邁步向前也不忘聲討不義，數以千計的史料作品，就珍藏在張捷寬廣的胸壑間。身為被賦與傳承的第三代，仍秉持不哀號、不乞憐、昂首向前行的態度致力於教育推廣，積極參與並與當代連結，持續秉持公義並傳承文化。（編輯：張雅淨）1140324

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