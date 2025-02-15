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國際抽象繪畫大師陳正雄大展 高美館展出珍藏文物

2025/2/15 12:07（2/15 12:41 更新）
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高雄市立美術館即日起至5月11日推出「陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏」，除抽象畫作外，也首度展出其珍藏的原民及清代服飾文物。（高美館提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月15日
高雄市立美術館即日起至5月11日推出「陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏」，除抽象畫作外，也首度展出其珍藏的原民及清代服飾文物。（高美館提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月15日
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（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄市立美術館即日起至5月11日推出國際抽象繪畫大師陳正雄展覽「陳正雄90大展-一位抽象畫家與他的收藏」，作為藝術家90大壽里程碑，首度展出其珍藏的原民及清代服飾文物。

高美館表示，此次展覽不僅呈現陳正雄在藝術領域的非凡成就，更首度同步展出其珍藏的原民及清代服飾文物，展現他在創作與收藏上的精彩歷程，這是一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。

高美館代理館長林羿妏表示，陳正雄的藝術成就不僅展現在其獨特的抽象繪畫中，他同時是原民與清代服飾的文物研究者、收藏者，也是抽象藝術理論的教育者；陳正雄亦曾受巴黎五月沙龍邀約，是唯一獲邀參展的台灣籍畫家，足可見其在國際藝壇的影響力。

林羿妏說，此次在高美館的展覽，展出他自1950年代迄今的創作與收藏，策展團隊特別規劃藝術作品與文物收藏的對話空間，共呈現79組件作品，讓觀眾能夠深入理解藝術家如何從傳統文化汲取靈感，進入一場融合東西方美學的藝術盛典。

「陳正雄90大展」策展顧問蕭瓊瑞指出，陳正雄曾獲美國傅爾布萊特（Fulbright）計畫獎助，受邀赴美國東西方中心任駐校藝術家外，也連續2度（1999、2001）榮獲佛羅倫斯國際當代藝術雙年展終身藝術成就獎及偉大的羅倫佐國際金質獎章，讓世界看見台灣。

蕭瓊瑞說，陳正雄與趙無極、朱德群並列「華人抒情抽象三家」，其作品在國際藝評界獲得高度肯定，並於2014年以傑出的藝術成就獲得「國家文藝獎」殊榮。陳正雄也撰寫兩岸抽象論，包括「抽象畫」與「抽象藝術論」等著作。

陳正雄曾說，「我的藝術是召喚的，而非描繪的」，如同音樂，旨在激發內在情感，而非記錄自然的外貌或述說故事。它是內在經驗的一種強烈表徵，是視覺的隱喻，而非視覺的敘述」。

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高美館說明，作為一位有著多重身分的藝術家，陳正雄擁有3大重要收藏，包括台灣原住民文物、中國清代宮廷服飾，與中國少數民族服飾。這些珍貴的收藏不僅展現了他對文化的深刻理解，更成為他汲取創作靈感的重要泉源。

這次高美館以陳正雄的收藏帶出創作中所蘊含的「文化色彩」，觀眾不僅能從原民藏品中的海洋性，直接投射到陳正雄抽象繪畫中的「抒情海洋」，更能在他的「窗」與「數位空間」等系列作品中，看見書法與刺繡服飾間的線條呼應，藝術家巧妙以色彩突圍了東方元素，也在畫面中同時融合了西方抽象的精粹。（編輯：謝雅竹）1140215

高雄市立美術館即日起至5月11日推出國際抽象繪畫大師陳正雄展覽，不僅呈現陳正雄在藝術領域的非凡成就，更首度同步展出其珍藏的原民及清代服飾文物。（高美館提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月15日
高雄市立美術館即日起至5月11日推出國際抽象繪畫大師陳正雄展覽，不僅呈現陳正雄在藝術領域的非凡成就，更首度同步展出其珍藏的原民及清代服飾文物。（高美館提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月15日
林羿妏
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