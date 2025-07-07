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AI淨零／鍱德靠廢光碟片煉金 HP、特斯拉都是客戶

2025/7/7 09:16（7/7 09:26 更新）
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鍱德股份有限公司技術總監陳松柏說，鍱德是台灣唯一同時擁有合法光碟片回收處理廠及光學級染色、造粒改質技術的廠商。中央社記者葉臻攝 114年7月7日
鍱德股份有限公司技術總監陳松柏說，鍱德是台灣唯一同時擁有合法光碟片回收處理廠及光學級染色、造粒改質技術的廠商。中央社記者葉臻攝 114年7月7日

數位轉型已是產業進行式，人工智慧、淨零碳排更是政府與企業面對的兩大挑戰，攸關台灣未來競爭力。中央社第一線採訪團隊，深入報導政府與百工百業如何運用AI優化生產流程、驅動綠色創新，見證台灣產業再一次躍升。

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（中央社記者葉臻桃園7日電）光碟片產業隨著科技演變榮光不再，曾替光碟片做PC粒子染色的鍱德公司，順勢利用廢光碟片煉金，靠改質加工做成能符合廠商需求的再生塑料，從惠普（HP）、特斯拉到樂天電子書都是廠商之一。

「光碟片盛行的時代，人們是一大桶一大桶的買」，鍱德股份有限公司負責人賴明德說，當年鍱德靠著替光碟片做光學級染色賺進第一桶金，客戶包括大廠中環、錸德、精碟等。

隨著光碟產業沒落，政府希望製造商肩負處理廢光碟片的任務，賴明德說，他們因此開始做光碟片回收、在這一塊布局，後來全球趨勢走向永續發展（ESG），就順勢而為做起塑料的改質加工，走向循環經濟。

鍱德股份有限公司技術總監陳松柏說，鍱德是台灣唯一同時擁有合法光碟片回收處理廠及光學級染色、造粒改質技術的廠商，能將回收來的光碟片專業清洗、粉碎後，依照客戶需求，改質製作成能耐高溫或是抗撞擊、抗壓，甚至是光學級的透光塑膠粒子。

產品遍佈生活 HP、特斯拉、樂天電子書都是客戶

陳松柏說，鍱德有專業知識、經驗累積，對材料特性很熟悉，無論是要改質成能耐低溫耐撞的行李箱、或是能透光、能耐高溫的塑料材，他們都知道該怎麼運用手邊的回收料去配方完成。

陳松柏舉例，他們提供透明PC染色以及抗靜電粒子，給廠商射出半導體用的晶圓盒，PC料就是光學級、要能透光，且要能配合晶圓製程阻擋不同的色光通過，而提供特斯拉汽車零部件製作的原料，則要能耐一定程度的撞擊；鍱德將塑料功能性改質後，成為符合廠商要求的塑粒，再經過下游廠商壓模做成最終成品。

鍱德也替樂天Kobo電子書做書殼的環保材料，「廠商來找我們的時候，只說想要主打海廢的議題」，陳松柏說，他們利用回收寶特瓶搭配其他回收料進行加工，做成符合樂天需求的塑粒，也因為能一條龍回收、改質、染色、認證，成為雙方深度合作的主因。

賴明德說，HP、宏碁、華碩的筆電，和SONY的產品也有他們的身影，北美一家主打環保、再生料製成的大型玩具公司也是他們的客戶；雖然筆電、機台、汽車零組件、濾水器，甚至空氣濾淨器等產品上不會寫鍱德兩個字，但他們就像隱形的螺絲釘遍佈各處。

客戶、市場需求強 首選泰國佈局

「我們跟著品牌商的需求走」，陳松柏表示，鍱德以外銷為主，歐美佔了約3分之1，東南亞則佔了一半以上，許多合作的品牌商都把工廠設在東南亞，鍱德近一兩年也持續往東南亞布局。

陳松柏說，泰國本身的品牌廠不強勢，仍是以代工國外為主，特色是汽車供應鏈比較完整，而汽車用到很多塑膠、橡膠，和鍱德的產業特性相關，在有客戶、市場的需求下，成為佈局首選。

陳松柏也說，泰國近年積極推行生物循環綠色經濟（BCG），鍱德也赴泰參加由財團法人商業發展研究院所辦理的台泰BCG循環經濟媒合會，後續透過參訪、行銷，成功找到買家。

「一定會過去泰國」，陳松柏說，已申請在當地成立展示中心、服務據點，未來也會有倉儲，受當地循環經濟法規限制，廢棄物不能跨國運輸，且泰國回收機制不比台灣，要找到品質好的回收料不容易，未來考慮在台灣做回收料後，再在泰國設廠做改質、染色。

執著專業順勢而為 建立強韌公司體質

賴明德說，從光碟片時代到現在的雲端科技，鍱德一直專注在塑膠加工的核心專業，不管是跟著光碟或是跟著筆電走，他都是順勢而為，不曾突然大力轉向，「不過體質要練啦」，他笑說，市場的變化很快，也越來越難預期，營運方向和營收也得跟著調整，得要很有彈性才行。

陳松柏說，鍱德轉型過程中因為有廠商和法規的支持、願意花更高的成本來實現循環經濟，有些法規在推的時候，他們都已經剛好有廠房、認證報告。

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「雖然很難想像，但現在光碟片還是有人在用，為的是不會資料外洩、可實體保存的特性」，陳松柏說，目前回收來源大都是光碟片和大型水瓶，來自東南亞、日本、台灣等地。

不過，陳松柏也說，塑膠算是做民生必需品，鍱德最擔心的是經濟衰退下的消費需求減少，此外，缺工也是一個問題，塑膠工廠的環境炎熱，比起服務業較不舒適，也是不少年輕人工作不久就離職的主因。（編輯：林恕暉）1140707

鍱德股份有限公司負責人賴明德說，鍱德靠著替光碟片做光學級染色起家，後來走向永續發展（ESG），將塑料功能性改質後，成為符合廠商要求的塑粒。中央社記者葉臻攝 114年7月7日
鍱德股份有限公司負責人賴明德說，鍱德靠著替光碟片做光學級染色起家，後來走向永續發展（ESG），將塑料功能性改質後，成為符合廠商要求的塑粒。中央社記者葉臻攝 114年7月7日
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