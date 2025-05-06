廢漁網成循環素材 業者打造耐壓眼鏡將赴法參展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北6日電）1位工業設計師用廢漁網打造鏡架，將赴法國眼鏡展參展，讓更多人看見廢漁網素材的新價值。環境部樂觀其成並表示，將會透過資金、市場、法規等面向，鼓勵青創業者發展循環經濟。

根據海委會海保署資料，2024年廢漁具漁網清除量約70萬5417公斤。有業者設計以廢棄漁網為原料，製作出具有一定韌性的鏡架，甚至還可局部零件更換。

好說設計創辦人歐世勛告訴中央社記者，在2017年前後，他與合作夥伴還在美國西雅圖的設計公司，受南美洲有人進行漁網回收的啟發，他和夥伴開始研究在台灣推動類似計畫的可能性。

歐世勛說，最初的想法是運用漁網尼龍材質的韌性，做出抗壓、不易變形的鏡架，一開始不得其門而入；後來陸續認識漁網回收及再利用業者，第一付鏡架在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後、約2021年才問世。

歐世勛鼻樑上的眼鏡，就是自家設計的「循環眼鏡」，身為工業設計師，他已經發展出第2代的鏡架，這2代在群眾募資平台上也獲得正面的迴響。

歐世勛坦言，其實一付鏡架才12公克，並沒有辦法一次用掉大量的回收廢棄漁網，這個設計的目的，主要是希望透過設計和平台來提高這種材料的能見度和價值；今年預計帶著成品參加法國眼鏡展，盼能打開國際市場。

環境部今天舉辦「資源循環新創產業聯盟」成立大會，象徵政府與青年攜手打造「綠色台灣品牌」，回收廢棄漁網變身眼鏡架，在現場亮相。

透過 Google News 追蹤中央社

環境部長彭啓明表示，政府透過「三管齊下」的方式協助新創產業。首先向國發會申請設立新台幣100億的綠色成長基金，用於投資並發掘需要資金的新創公司；接著是串聯不同部會及社會資源，共同建立循環經濟的產業鏈；最後是完善綠色設計到廢棄物處理的相關法規。

彭啓明說，台灣的循環經濟有機會成為繼半導體之後最有發展的產業，如手機中回收稀有貴金屬、鋰電池，及營建廢棄物的再利用等，這些都是隱形但卻重要的產業；透過今天聯盟的成立，長期希望能減少台灣的垃圾量，實踐零廢棄、真永續的願景。（編輯：陳清芳）1140506