光碟龍頭中環轉型 打造科技、文化雙引擎

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（中央社記者江明晏台北20日電）中環表示，長年穩居光學媒體市場龍頭、市占逾6成，除了穩定供應全品項利基光碟，也累積現金流，打造科技與生活雙引擎，未來將持續布局半導體與AI伺服器等潛力產業。

中環集團參展COMPUTEX 2025，以強勁的現金實力推動集團轉型。中環表示，長年穩居光學媒體市場龍頭、市占逾6成，隨著SONY退出光碟市場，中環集團旗下Verbatim品牌全面接手全球市場，同時由Victor與JVC品牌接手日本市場業務，現為全球唯一能穩定供應全品項利基光碟的製造商，關鍵應用涵蓋醫療、備份等高標準領域。

中環表示，與對手紛紛退場或轉向低階市場不同，中環堅守高門檻領域，累積現金流，推動科技與生活雙軸布局引擎。

此外，中環Verbatim在電腦展發表多款智慧儲存與行動周邊新品，包括強調資安的新一代固態硬碟、支援AI應用的可攜式觸控螢幕，以及整合充電功能的顯示器、GaN充電器與行動電源。

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生活領域布局方面，中環表示，透過得利影視打造生活品牌，獨家代理比利時接骨木花酒，受歐洲市場青睞，中環也長年支持台灣電影與圍棋發展，培育眾多新銳導演及兩名世界棋王，支持文化與人才發展。

展望未來，中環表示，將持續布局半導體與AI伺服器等潛力產業，以穩健投資策略打造下一波成長動能，打造橫跨科技、文化與生活的全方位集團。（編輯：張均懋）1140520