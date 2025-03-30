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光寶科專訪 / 50年老店革命拚翻身 邱森彬：光寶科從未輸給競爭對手

2025/3/30 09:55（3/30 09:59 更新）
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3月中舉行的輝達GTC大會，宛如AI武林大會，50年老店光寶科首度參展大放異彩，總經理邱森彬接受中央社獨家專訪表示，光寶科沒有輸給任何競爭對手，是輸給時代，光寶科革自己的命拚翻身。

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（中央社記者曾仁凱台北30日電）股號2301，光寶科是台灣天字第1號的電子股，出身自美商德州儀器（TI）的3名同事宋恭源、林元生、吳安豐，因看好LED（發光二極體）的發展趨勢，決定自立門戶，1975年創辦「光寶電子」，從中和小公寓的「起家厝」發跡，一路走過半世紀。

今年剛好是光寶科50歲生日，坐在知名建築師姚仁喜設計、充滿簡約藝術感的光寶總部大樓內，光寶科總經理邱森彬接受中央社獨家專訪。

翻開光寶科發展史，宛如電子業的發展縮影。在百花齊發的年代，光寶集團旗下擁有多家上市公司，業務範圍橫跨光碟機、印表機、顯示器、電源供應器、鍵盤、手機機殼、按鍵、相機模組、固態硬碟等。邱森彬說「光寶科什麼都有，而且許多產品都做到世界第一。」

可惜像手機按鍵，後來被智慧型手機的觸控螢幕取代，而光寶科旗下的建興電子，昔日為全球光碟機龍頭，但隨著儲存裝置變革，及雲端串流時代來臨，也成為時代的眼淚，去年光寶科正式結束光碟機事業。

對此，邱森彬雲淡風輕表示，「光寶科沒有輸給任何競爭對手，是輸給時代」，這對於一家半世紀老店而言，尤其是身處日新月異的科技產業，是再自然不過的事，如同春夏秋冬。

邱森彬強調，停產光碟機純粹是順應產品壽命的終結，光寶科「to be number 1，to be last 1」，一直留守到最後，成為最後一家光碟機製造商。今年2月，SONY（索尼）也宣布關閉最後一座Blu-ray藍光光碟工廠。

邱森彬認為，對一家半世紀老店而言，最難的是「革自己的命」，為此，光寶科過去幾年積極汰弱留強，並於2021年啟動「精實聚焦」策略，公司內部全面盤點各產品事業，「打不贏人家的，不是核心發展重點的，全部砍掉。」

他細數，2018年光寶科出售相機模組事業部給中國立景創新公司，2019年出售SSD（固態硬碟）部門給日本東芝記憶體公司，2022年再把負責印表機等產品的影像事業部售予中國立訊集團旗下，如果再加上去年結束光碟機事業，幾個產品線加起來，相當於光寶科自己收掉1年近千億元的營收事業。

這造成過去幾年光寶科營收下滑，但同時間公司獲利卻不減反增，毛利率更是屢創新高。光寶科創辦人宋恭源驕傲向中央社記者表示，「PC產業已經成熟，毛利率低，以前大家常說『毛3到4』（意指毛利率3%至4%），光寶科現在做很多新的東西，毛利率至少2成起跳。」

邱森彬也強調，光寶科努力精實的同時，不斷重新聚焦，並開展新賽道。目前光寶科3大主要事業，其中「資訊及消費性電子部門」負責傳統的個人電腦、遊戲機等電子產品。

影片來源：中央社

「光電部門」、「雲端及物聯網部門」則是光寶科近年積極衝刺的高價值事業，朝向系統、次系統，及解決方案發展。前者是光寶科起家的老本行，如今已轉型汽車電子、道路智慧化系統等新領域發展；後者則成功搭上這兩年熱門的AI伺服器、資料中心等新商機。

邱森彬說，2021年剛啟動精實聚焦策略時，光寶科的資訊產品部門仍占公司一半營收，當時公司設定了「433」轉型計畫，希望把資訊產品部門營收降到4成，光電部門與雲端部門各占營收3成，打造產品組合的黃金比例。如今，這個目標已順利達陣。

受惠AI浪潮席捲，今年前2月，光寶科的雲端部門營收占比一舉衝破4成，資訊產品部門占營收比重則降到4成以下，兩者出現黃金交叉。

光寶科法說會中，邱森彬對著全場法人與媒體宣布，光寶科精實聚焦的階段性任務已完成，接下來將在新賽道上全力衝刺，公司營收也將重回成長軌道。

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企管專家觀察，光寶科透過不斷的併購、整併、精簡、出售，宛如變形金鋼，讓公司能夠與時俱進，成功打破一代拳王魔咒，宛如企業經營管理的教課書。

光寶科走過50個年頭後，邱森彬說，隨著公司獲利率提升，獲得投資人認同，過去5年光寶科市值翻了1倍，從1000多億元成長到2000多億元，他期許下一個5年、10年，光寶科的市值能不斷繼續翻倍。（編輯：林淑媛）1140330

邱森彬
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