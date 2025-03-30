加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／洋基MVP三連星首見3球3轟 柯特斯對老東家遭毒手
首頁 / 產經
首頁 / 產經

光寶科專訪 / 一手把BBU推向伺服器應用主流 光寶科躍AI要角

2025/3/30 09:55（3/30 09:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

3月中舉行的輝達GTC大會，宛如AI武林大會，50年老店光寶科首度參展大放異彩，總經理邱森彬接受中央社獨家專訪表示，光寶科沒有輸給任何競爭對手，是輸給時代，光寶科革自己的命拚翻身。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北30日電）輝達（NVIDIA）GTC大會3月中在美國加州聖荷西（San Jose）舉行，現場宛如AI產業武林大會，齊聚各家門派，其中有個生面孔，台灣電源供應器大廠光寶科今年首度參展，初試啼聲就大出鋒頭。

光寶科今年首度揮軍GTC設置攤位，展示與輝達AI伺服器相關的全系列產品。除此之外，不論在合作夥伴雲達的展位，或在展場1樓最醒目位置，或是由大會特設的AI伺服器架構MGX Ecosystem供應鏈生態系展示區，隨處可見光寶科的產品。

光寶科電能機櫃事業處總經理王金才細數，光寶科與輝達合作多年，包括電源系統、機櫃、BBU（電池備援電力模組）到液冷散熱等，目前已有多個項目入列輝達推薦供應商清單（RVL），等同拿到輝達AI伺服器供應鏈的入場券。

GTC大會上，輝達負責掌管供應鏈的兩大戰將硬體工程副總經理貝爾（Andrew Bell）、工程副總經理戈爾拉（Gabriele Gorla），親自頒獎給12家最重要的主力零件供應商，光寶科名列榜上。

一名科技業者指出，談起輝達AI供應鏈，容易先想到第一線的鴻海、雲達、緯穎、美超微等伺服器廠商，但再往下一層，包括機櫃、電源、散熱、傳輸線等週邊關鍵零件同樣重要。尤其這兩年輝達接力推出新AI伺服器GB200、GB300，其中關鍵變革，包括導入液冷散熱技術、BBU功能等，光寶科皆在其中扮演要角。

影片來源：中央社

光寶科總經理邱森彬接受中央社獨家專訪時回憶，光寶科是全球第一家把電源供應器和BBU結合在一起的廠商，早在4年前，光寶科就將這樣的觀念和北美最大的CSP（雲端服務供應商）溝通，經過幾年驗證，如今終於迎來大規模的落地應用，成為市場主流。

今年2月底光寶科法說會上，邱森彬開心向法人表示，因應BBU的龐大需求，光寶科正在中國、高雄、北美等3地廠區同步展開BBU產能擴充，預計4月就緒，公司今年AI相關營收占比要力拚倍增，成為重要營運動能。

邱森彬說，當初的想法是早期的Data Center（資料中心）就像蓋房子，包括不斷電系統在內，裡頭的Lay out（布局）從一開始就做好，但現在改成機櫃式伺服器，透過模組化設計，方便彈性擴充，但在擴充過程中，配套的不斷電設計也必須跟著改變，不能再依照傳統作法。

Data Center的資料非常珍貴，不容遺失，BBU的運作原理，就是當外部電源突然中斷時，系統會自動切換至BBU供電，將存儲在動態隨機存取記憶體（DRAM）中的快取資料快速寫入到備援的固態硬碟（SSD）中。隨著電力恢復，系統重新啟動後會自動從SSD中讀取資料，重建必要的檔案和資訊，以防止斷電引起的數據遺失，確保資料的安全與完整。

從想法誕生、驗證可行、與客戶溝通，到現在大規模落地應用，BBU的案例投射出光寶科不再是過去坐等客戶規格確立的硬體製造商，而是轉變為解決方案供應商，能幫助客戶解決痛點，這也是光寶科這幾年的轉型縮影。

邱森彬介紹，以電源供應器為例，光寶科過去主要是做Low Power（低功率電源），應用在電腦、遊戲機等資訊或消費性電子產品，特點是標準規格、數量大。這賺的是管理財，透過不斷Cost down（成本降低），想辦法從中擠出獲利。

邱森彬說，過去光寶科做產品、做代工，規模愈做愈大，做到最後專挑量大的主流機種，對於少量多樣的利基市場看不上眼。但擠獲利總有極限，尤其前幾年紅色供應鏈快速崛起，讓光寶科意識到「不轉型不行」。

於是光寶科開始努力轉型成為解決方案供應商，開始做少量多樣的Hign Power（高功率電源），應用在伺服器及各種利基領域。

邱森彬介紹，過去光寶科做Low Power，筆電電源的主流功率規格是60W（瓦）至90W，進到Hign Power市場，一開始伺服器電源規格就是7KW（千瓦）至10KW，功率相差100倍。

而現在，AI伺服器市場主流電源規格推進到33KW，且光寶科已開發出下一代的72KW電源，甚至開始著手設計100KW的超級電源。邱森彬說，這麼大的功率，除了考驗電源技術，還衍生出各種週邊配套難題，如高功率所產生的龐大熱能要如何散熱。所幸，光寶科累積半世紀的功力，在機構件設計、整合等各方面能力剛好派上用場，可提供客戶一次滿足的解決方案。

光寶科精實後重新聚焦，成功搭上AI順風車，營收將重拾成長。不過，邱森彬認為，光寶科在很多項目領域已經做到第一，要再繼續長大，光靠自己內部有機成長很困難，還要搭配外部併購。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

去年4月，光寶科宣布投下新台幣25.3億元，入股日本工業電源大廠柯索（Cosel），取得19.99%股權，為公司睽違17年後，再度重啟對外併購。

邱森彬介紹，柯索主要聚焦工業電源市場，看似量小，但包括工業自動化、半導體設備、醫療、網通、運輸和新能源領域等利基型電源市場，加總起來，一年市場規模將近4000億元。光寶科希望能藉此接觸過去碰不到的生意，持續把餅做大，與柯索的合作只是開端，迎接50歲全新起點，光寶科的成長故事未完待續。（編輯：林淑媛）1140330

邱森彬
50年老店革命拚翻身 邱森彬：光寶科從未輸給競爭對手光寶科：BBU三地擴產4月就緒 今年AI營收占比拚倍增
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
光寶科專訪-1 /
59
更多編輯台推薦新聞：