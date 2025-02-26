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光寶科：BBU三地擴產4月就緒 今年AI營收占比拚倍增

2025/2/26 16:47
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（中央社記者曾仁凱台北26日電）輝達（NVIDIA）預計今年下半年推出的GB300新AI伺服器，擬將BBU（電池備援電力模組）列為標配，為此，光寶科總經理邱森彬今天表示，光寶科已在中國、高雄、北美等3地廠區同步展開BBU產能擴充，預計4月就緒，今年AI相關營收占比力拚倍增。

光寶科今天舉行法說會，公布2024年財報，受到消費性電子及車用市場修正等因素影響，去年營收新台幣1371.34億元，年減8%；歸屬母公司稅後淨利119.42億元，比2023年衰退18%，每股純益5.21元。

光寶科今天董事會通過去年第4季每股擬派發現金股利2.5元，加計去年上半年已配發2元，合計2024年全年現金股利4.5元，配發率86.3%。

光寶科近年實施精實聚焦策略，造成營收下滑，不過邱森彬在前一次法說中就預告，階段性轉型策略已完成，光寶科今天公布去年第4季營收382.99億元，季增4.1%、年增3.7%，年季雙增，成功回到正成長軌道。

展望2025年，邱森彬今天表示，儘管今年外在變數很多，但光寶科在新產品、新產能帶動下，對於今年營運偏樂觀正向看待。其中以雲端事業動能最強。

輝達預計今年下半年推出GB300，擬將BBU列為標配，光寶科扮要角，邱森彬說，針對BBU產品，光寶科已經在中國、高雄、北美等3地廠區同步展開擴產，幅度至少比原有產能倍增，新產能預計4月底就緒。

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此外，目前AI伺服器的主流電源瓦數為33KW（千瓦），而光寶科也已經開發出下一代的72KW電源，並且有客戶開始Design in（設計導入），最快今年第3季出貨。

邱森彬指出，光寶科包含電源、BBU、散熱等項目皆已陸續打入AI伺服器供應鏈，2024年AI相關產品占公司營收比重約7%至8%，今年預計要倍增到14%至15%，成為今年主要營運動能來源。（編輯：林家嫻）1140226

邱森彬
光寶科去年12月營收133億元 衝上全年最高峰
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