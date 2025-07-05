幻藍小熊返母校錄影 自曝曾叛逆在教室烤肉

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（中央社記者王心妤台北5日電）女團幻藍小熊GENBLUE日前到華岡藝校錄製節目「歌手返校日」，她們選唱學姊王心凌的「當你」，並分享學生時期的叛逆事。成員XXIN笑說，曾在教室烤肉，還半夜到後山墓地探險。

台北流行音樂中心的節目「歌手返校日」邀請歌手重返母校分享個人故事，每集歌手都會選唱2首歌，一首唱自己的作品，另一首則選唱華語經典。

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幻藍小熊此次除了選唱歌曲「OH！（Chinese Version）」外，也加碼演唱在YouTube觀看次數破千萬的「COCOCO」手勢舞，很快就炒熱氣氛，成員XXIN曾就讀華岡藝校，她笑說重返校園不只有回到學生時期的感覺，連校歌也能輕易回想起來。

幻藍小熊接受主持人大牙訪談時聊到學生時期做過的叛逆事件，XXIN自曝曾經翻牆，也曾在教室烤肉，或是半夜到後山墓地探險。幻藍小熊也預告，9月將推出新韓文單曲，以「Hot girl風格」華麗回歸。11月8日則會在高雄流行音樂中心舉辦專場演唱會，並將赴美宣傳。（編輯：黃世雅）1140705