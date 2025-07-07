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北市依最新水情研判 取消疏散門只出不進管制

2025/7/7 00:40
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）台北市水利處今天表示，7日基北北桃4縣市正常上班上課，評估颱風丹娜絲動態及水情資訊，並經研商，北市疏散門及越堤坡道6日晚上11時取消只出不進管制，不拖吊、正常通行。

台北市水利處發布新聞說明，疏散門及越堤坡道原於6日晚上8時開始「只出不進」管制；因依據中央氣象署今晚10時30分預報資訊及經濟部水利署淡水河流域水情中心最新水情預報，預報雨量下修，且石門水庫預估放水量降低，河川水位上漲影響高灘地的風險顯著減緩，經確認安全前提下，所以取消前述管制。

此外，水利處說，7日白天受到颱風和外圍環流影響，仍有局部降雨情形發生，提醒市民進入河濱區域仍需注意安全。1140707

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