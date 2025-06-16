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北市首座校園藝術生態博物館揭幕 典藏黃土水雕刻

2025/6/16 18:49（6/16 19:36 更新）
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台北市長蔣萬安（右4）16日前往太平國小，為台北市首座校園藝術生態博物館揭幕，並開箱藝術家黃土水贈予學校典藏的「少女」胸像雕刻。（台北市政府提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年6月16日
台北市長蔣萬安（右4）16日前往太平國小，為台北市首座校園藝術生態博物館揭幕，並開箱藝術家黃土水贈予學校典藏的「少女」胸像雕刻。（台北市政府提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年6月16日
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（中央社記者楊淑閔台北16日電）台北市長蔣萬安今天前往太平國小，為台北市首座校園藝術生態博物館揭幕，並開箱台灣首名赴日學習美術藝術家黃土水贈予學校典藏的「少女」胸像雕刻，推進北市藝術教育。

「台北市第1座校園藝術生態博物館」開幕記者會在大同區太平國小舉辦，象徵台北市在推動藝術教育與文化傳承的里程碑。

蔣萬安說，博物館的成立不僅展現老城區深厚的歷史文化底蘊，更代表太平國小在人文藝術教育上的卓越傳承，太平國小藝術生態博物館的落成，是對歷史的尊重，也是對未來的展望。

他特別提及，藝術家黃土水是台灣首名赴日學習美術者，正是太平國小的傑出校友。教育局發布書面資料說明，黃土水於1920年從東京美術學校畢業時，將他的作品「少女」胸像雕刻贈與太平國小前身的母校「大稻埕第一公學校」，典藏至今。

教育局說，為回應學校與校友會就地保存「少女」胸像的期盼，3年前，國立台北教育大學美術館創辦人、教授林曼麗與校友駱錦明集結學校師生、校友、博物館專業人員、企業與社區力量，共同推動博物館建置計畫，打造具備專業性、公共性與教育性的新型態校園博物館。

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對於館內有「黃土水藝術家專室」，太平國小校長陳智蕾分享，學校師生都很期待，博物館籌備期間，學生藉由「風與光進得來的小房子」課程，透過模型操作瞭解光線與空氣如何影響博物館展品，以及建築設計與展覽品質的關聯；也在「我跟黃土水都出生在台灣」課程裡，閱讀黃土水的文章，進行植物拓印創作。

教育局補充，其實太平國小已長期深耕藝術教育，推動為期一年的「博物館課程」，透過導覽課程、互動教學及策展參與，學生在博物館正式開館前，已參與博物館學習歷程，實踐「以學習活化文化資產」，在日常學習中親近藝術、感受美學。（編輯：方沛清）1140616

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