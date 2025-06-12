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川普強化晶片供應鏈 美光擬擴大投資兩千億美元

2025/6/12 22:10（6/12 22:22 更新）
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美國商務部宣布，美光擬在現有投資基礎上，追加2000億美元（約新台幣5兆8900億元），新建先進晶圓廠。圖為美光固態硬碟。（路透社）
美國商務部宣布，美光擬在現有投資基礎上，追加2000億美元（約新台幣5兆8900億元），新建先進晶圓廠。圖為美光固態硬碟。（路透社）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）美國商務部今天宣布，美光擬在現有投資基礎上，追加2000億美元（約新台幣5兆8900億元），新建先進晶圓廠。商務部長盧特尼克指出，這項投資案將記憶體晶片製程的完整供應鏈帶回美國，確保美國在關鍵產業領域領先。

美國總統川普回鍋白宮以來，主打「美國優先」及製造業回流的經濟主旋律，外加關稅政策促重塑全球半導體供應鏈。台積電已於3月宣布擴大對美投資。

商務部上午透過新聞稿指出，美光科技公司（Micron Technology Inc.）是唯一一家總部設於美國的先進記憶體晶片製造商，其DRAM技術支援從人工智慧、高效能運算，到車用電子與次世代無線裝置等各類應用。目前全球先進DRAM晶片的產能100%位於海外，主要集中在東亞。

商務部說，美光將在現有的愛達荷州與紐約州投資基礎上，於愛達荷州波伊西市（Boise）新建第2座先進晶圓廠。同時將在維吉尼亞州擴建並現代化其現有晶圓廠，以將關鍵技術從台灣遷回美國本土。

商務部表示，第2座先進晶圓廠將大幅提升汽車、工業與國防產業基礎的供應鏈韌性。美光也將在美國導入高頻寬記憶體封裝與研發能力，進一步推動美國科技領先。此外，這筆2000億美元擴大投資案還包括在紐約州再設立最多2座晶圓廠。

2024年12月，商務部已根據晶片法補助美光在紐約州和愛達荷州興建半導體廠。今天宣布的這筆擴大投資將使美光再獲得最多2.75億美元的晶片法追加補助。

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商務部指出，前述在愛達荷、紐約與維吉尼亞3州的建設預計將創造9萬個就業機會。

盧特尼克（Howard Lutnick）說，這項半導體製造與研發投資案，將記憶體晶片製程的完整供應鏈帶回美國，確保美國在人工智慧、車用電子、航太與國防等關鍵產業領域繼續保持領先地位，規模之大將確保美國在未來幾十年的技術主導地位。（編輯：唐聲揚）1140612

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