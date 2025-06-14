黃仁勳解讀任正非談話：華為能覆蓋中國市場需求

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（中央社台北14日電）中共官媒人民日報10日刊出華為創辦人任正非的專訪後，輝達執行長黃仁勳解讀，任正非的意思是，中國可以用更多的晶片解決發展人工智慧的問題，如果美國不要參與中國市場，華為可以覆蓋中國的需求。

美國財經媒體CNBC今天報導，黃仁勳12日在巴黎科技展VivaTech參觀輝達展場，接受場邊訪談作以上表示。

任正非表示，美國誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害。華為「單晶片還是落後美國一代」，用數學補物理、非摩爾補摩爾定律，用群計算補單晶片，「在結果上也能達到實用狀況」。他說，硅基晶片利用集群計算的原理，可以達到「滿足我們現在的需求」；「軟體是卡不住脖子的」。

當被問及如何評估任正非的談話，黃仁勳說，雖然「我們的技術仍然領先他們一代」，但關鍵要記住的是，AI是可以並行解決的問題，如果每台電腦的性能不夠強，那就用更多的電腦來彌補。

黃仁勳解讀，任正非說的是，中國的能源資源非常充足 ，他們可以用更多的晶片來解決問題。所以在某種程度上，任正非說的是，「中國的技術對於中國來說已經夠用了，如果美國不要參與中國市場，那就算了，華為可以覆蓋中國的需求，也可以覆蓋其他市場的需求」。

黃仁勳還說，中國的重要性不僅體現在商業層面，從戰略方向看甚至更為重要，更重要的是確保美國的技術堆疊（Technology Stack）能夠成為全球AI開發者的基礎平台。「如果我們希望美國的技術堆疊能夠在全球勝出，那麼放棄（中國）50%的AI研究人員是不理智的 。」

他表示，從戰略角度來看，最重要的問題是AI開發者在哪個平台開發他們的技術，最終在該技術上運行得最好。隨著AI技術的開發逐步在全球擴散，美國不是唯一的參與者。當中國開始將AI技術大規模擴散時，如果所有的AI開發者都集中在中國，「我認為最終中國的（技術）堆疊將會占上風」。

黃仁勳說，大家必須時刻意識到，短期內的某些行動可能帶來長期的意想不到的後果。而他個人的職責是向美國政府說明輝達技術的本質以及行業的運行機制，之後「支持我們的總統（川普）」。

報導說，從黃仁勳的字裡行間看到，中國AI技術的不斷進步。一些國家可能會選擇與中國公司而非美國公司合作，共同建構其AI基礎設施。這反過來又會給中國公司一個參與AI競賽的機會。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，黃仁勳12日被問到美國在與中國談判過後是否會取消出口管制時，他說自己不指望。

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黃仁勳表示：「但如果真的取消，那會是一大利多。我已經告訴我們的所有投資人及股東，未來我們的預測不會納入中國市場。」

美國政府4月祭出新的晶片出口限制，阻止輝達銷售為中國市場打造的H20晶片，這使得輝達損失了45億美元。黃仁勳上月曾批評這項限制措施，並稱中國市場是「在全球取得成功的跳板」。（編輯：楊昇儒）1140614